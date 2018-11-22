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Başkentte "24 Kasım Öğretmenler Günü" etkinliği

Milli Eğitim Bakanlığınca, "24 Kasım Öğretmenler Günü" etkinlikleri kapsamında konser ve dans gösterisi düzenlendi

22 Kasım 2018 Perşembe 22:34
Başkentte "24 Kasım Öğretmenler Günü" etkinliği

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen etkinlikte, Seher Dilovan konser verdi, Anadolu Ateşi dans gösteri sundu.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen öğretmenler, MEB Şura Salonu'nda "24 Kasım Öğretmenler Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlenen program, renkli görüntülere sahne oldu.

Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan'ı dinleyen öğretmenler, Anadolu Ateşi'nin geleneksel müzikler eşliğindeki dans gösterisini yeğeniyle izledi.

Etkinliğe, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, bürokratlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 22:34
  1. 24 Kasım Öğretmenler Günü
  2. meb
  3. Mİlli Eğitim Bakanlığı

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