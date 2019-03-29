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Başkentte 2 katlı hurda deposu kül oldu

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir hurda deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

29 Mart 2019 Cuma 04:15
Başkentte 2 katlı hurda deposu kül oldu

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir hurda deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin sardığı depo kullanılamaz hale geldi.


Olay, saat 02.00 sularında Ankara’nın Altındağ ilçesi Kale Mahallesi Çay Sokakta meydana geldi


Edinilen bilgilere göre Gökhan Or’un kiraladığı iki katlı bir gecekondudan bozma hurda deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Gecekondudan bozma hurda deposunda çıkan yangında, hurda deposu yanarak kül oldu.


Depodan yoğun duman ve alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.


Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınabildi. Yangın esnasında itfaiye ekiplerine tanker ile su takviyesi yapıldı. Çıkan yangında gecekondudan bozma iki katlı depo kullanılamaz hale gelirken şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.


İddiaya göre olayı gören vatandaşlar, deponun bahçesinde bekçi köpeğinin olduğunu fark etti. Köpeği kurtarmak için alevlerin arasına giren çevredeki vatandaşlar, bekçi köpeğini son anda yanmaktan kurtardı.


Öte yandan görgü şahitleri, yangından önce gecekondunun kapısının açık olduğunu iddia etti. Polis bu iddianın üzerine kundaklama şüphesiyle inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 04:15
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