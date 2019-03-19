Başkentte 18 öğretmene FETÖ operasyonu
ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 18 öğretmenden 3'ü gözaltına alındı19 Mart 2019 Salı 09:47
ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 18 öğretmenden 3'ü yakalandı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 18 öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.
Haklarında yakalama kararı çıkarılan öğretmenlerden 3'ü İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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