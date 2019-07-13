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Başkentte 15 Temmuz fotoğraf sergisi

Ankara'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma" etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi açıldı

13 Temmuz 2019 Cumartesi 17:32
Başkentte 15 Temmuz fotoğraf sergisi

ANKARA (AA) - Ankara'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma" etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi açıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından AnkaMall AVM ve Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde açılan sergide, 15 Temmuz gecesi yaşanan anları içeren 40 fotoğraf bulunuyor.

Sergi, 16 Temmuz'a kadar vatandaşların ziyaretine açık kalacak.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 17:32
  1. Başkentte 15 Temmuz fotoğraf sergisi
  2. Jandarma Genel Komutanlığı

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