Başkentte 15 Temmuz fotoğraf sergisi
Ankara'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma" etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi açıldı13 Temmuz 2019 Cumartesi 17:32
ANKARA (AA) - Ankara'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma" etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi açıldı.
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından AnkaMall AVM ve Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde açılan sergide, 15 Temmuz gecesi yaşanan anları içeren 40 fotoğraf bulunuyor.
Sergi, 16 Temmuz'a kadar vatandaşların ziyaretine açık kalacak.
YORUM YAZ