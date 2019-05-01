Başkentte 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

ANKARA (AA) - Başkentte 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Anadolu Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak isteyen sendika ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, farklı güzergahları kullanarak, Anadolu Meydanı'nda bir araya geldi.

Alanın girişlerinde oluşturulan kontrol noktalarında üzerleri aranan vatandaşlar daha sonra alana giriş yaptı.

Etkinlik, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Şanlıurfa'ya giden işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenler başta olmak üzere, iş kazalarında yaşamını yitirenler için saygı duruşu ile başladı.

Üye oldukları sendikalara ait pankart ve dövizler taşıyan katılımcılar, "Yaşasın 1 Mayıs" sloganları attı.

Etkinliğe katılan sendikaların hazırladığı ortak bildiriyi okuyan kadın işçi Nermin Yurttaş, Şanlıurfa'da yaşanan kaza sebebiyle tüm işçilere baş sağlığı diledi.

Yurttaş, farklı iş kollarında hizmet veren işçilerin taleplerini sıralayarak, "Emperyalist işgallerin son bulması ve halkların kardeşliği için alanlardayız. Etnik, dinsel ve mezhepsel farklılıklarımızla bir arada yaşamı savunduğumuz için alanlardayız." ifadelerini kullandı.

Moğollar müzik grubunun konseriyle devam eden etkinlik sonunda bazı vatandaşlar, alanda bulunan çöpleri toplayarak temizlik görevlilerine yardım etti.