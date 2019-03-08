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Başkentliler toplu taşıma araçlarında 18 bin lira unuttu

Başkentliler, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarında 2017 yılında toplam 18 bin lira unuttu.

08 Mart 2019 Cuma 12:27
Başkentliler toplu taşıma araçlarında 18 bin lira unuttu

Başkentliler, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarında 2017 yılında toplam 18 bin lira unuttu. Unutulan eşyalar arasında şeker ölçüm cihazı, tartı, avize, bisiklet, telefon, tıraş makinesi gibi eşyalar bulunuyor.


EGO Genel Müdürlüğü, 2017 yılında toplu taşıma araçlarında unutulan eşyaları 9 Mart Cumartesi günü açık artırma yoluyla satışa sunacak. EGO otobüsleri ile Ankaray ve metroda unutulan eşyalar arasında altın, Türk Lirası ve döviz cinsinden para da bulunuyor. Her gün 1 milyonun üzerinde Başkentlinin seyahat ettiği toplu taşıma araçlarında bulunan cüzdanların içinde 17 bin 944 TL, bin 152 dolar ve 50 euro unutuldu.



Bisikletini unutan bile var


Toplu taşıma araçlarında para dışında unutulan eşyalar arasında bisiklet, cep telefonu, avize, giysi, şeker ölçüm cihazı, gözlük, kolye, bileklik gibi birçok ziynet eşyası da yer alıyor. EGO Kayıp Eşya Bürosu tarafından teslim alınan eşyalar, önce EGO Genel Müdürlüğünün “www.ego.gov.tr/kayıp eşya” internet adresinde listelenerek ilan ediliyor. Sahiplenilmeyen eşyalar bir yıl boyunca saklandıktan sonra açık artırma yöntemiyle satılırken, elde edilecek gelir de EGO’nun kasasına aktarılıyor.


79 farklı kalemde toplanan eşyaların ihalesi, 9 Mart Cumartesi günü saat 10.00’da Ankara Büyükşehir Belediyesi yemekhanesinde gerçekleştirilecek.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 12:27
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