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Başkentliler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Çeşitli meslek gruplarından Ankaralılar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

07 Aralık 2018 Cuma 16:55
Başkentliler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ANKARA (AA) - Başkent Ankaralılar, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başkentte değişik meslek gruplarına mensup vatandaşlar, AA'nın fotoğraf oylamasına katılarak, çeşitli kategorilerde oylamaya sunulan fotoğrafları seçerek oy verdi.

AA çalışanlarından fotoğraflar hakkında bilgi alan başkentliler, daha sonra haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Çankaya ilçesinde berberlik yapan Ercan Türkekul, haber kategorisinde Ashraf Amra'nın "Gaz bombası ağzına girdi", yaşam kategorisinde Soner Kılınç'ın "Göktaşı yağmuru" ve spor kategorisinde ise Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Sahadaki kedi" fotoğrafına oy verdi.

- Ankaralı itfaiyecilerin tercihi "kahraman itfaiyeci" oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kurtuluş Bölge Amirliğinde görev yapan 27 yıllık itfaiyeci Burhan Yapar ise, haber kategorisinde Elif Öztürk'ün "Kahraman itfaiyeci", yaşam kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Türk yıldızları" ve spor kategorisinde Veli Gürgah'ın "Gomis'in sevinci" fotoğrafını tercih etti.

Başkent sokaklarında taksicilik yapan Ferhat Kara da haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe 'engel' yok", yaşam kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Boğaz'ın şimşekleri" ve spor kategorisinde Serhat Zafer'in "Atlı akrobat" fotoğrafını tercih etti.

- "Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz"

Daha sonra fotoğraflar hakkında değerlendirmede bulunan berber Türkekul, fotoğrafları başarılı bulduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

İtfaiyeci Yapar ise haber kategorisinde "Kahraman itfaiyeci" fotoğrafını, itfaiye erlerinin zor şartlarda insanların güvenliğini sağlamaya çalıştığı anları güzel yansıttığı için seçtiğini söyledi. İtfaiye erlerinin canlarını hiçe sayarak olaylara müdahale ettiğini dile getiren Yapar, bir insanın canını kurtarmanın itfaiye erini çok mutlu edeceğini belirtti.

Taksi şoförü Kara da fotoğraf seçiminde Filistinlilerin, İsrail askerlerine karşı direnişini ve Türklerin ata sporu olan atlı biniciliğe oy verdiğini ifade etti.

En son teknoloji makinelerle çekilen fotoğrafları beğendiğini kaydeden Kara, "Anadolu Ajansına teşekkür ediyoruz. Zaten bütün bilgileri, haberleri aldığımız tek ajans olarak görüyoruz. Doğru, dürüst bir şekilde bize aktardıkları için teşekkür ediyoruz." dedi.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 16:55
  1. Anadolu Ajansı
  2. Başkent Ankaralılar
  3. oylama
  4. yılın fotoğrafları

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