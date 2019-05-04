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Başkentliler 7’den 70’e üretiyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi Yaşlılar Lokali Üyeleri, her biri sanat eseri olan el emeği göz nuru eserlerini sergiyle taçlandırdı.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 11:40
Başkentliler 7’den 70’e üretiyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi Yaşlılar Lokali Üyeleri, her biri sanat eseri olan el emeği göz nuru eserlerini sergiyle taçlandırdı.


Zafer Çarşısı Güzel Sanatlar Galerisi’nde düzenlenen Yaşlılar Lokali üyelerinin eserlerinin yer aldığı serginin açılışını Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz yaptı. Yaşamlarına farlılık katmak isteyen ve boş zamanlarını değerli hale getirmek amacıyla Yaşlılar Lokali’ne gelen üyeler ilk sergi heyecanını da galeriye gelen sanatseverlerle paylaştı. Birbirinden güzel eserleri Başkentlilerin beğenisine sunan Yaşlılar Lokali üyeleri, yaklaşık 400 yağlı boya resim ile ahşap ve çini işlerinden oluşan ürünleri bu sergide bir araya getirdi. Sergi, Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi Yaşlılar Lokali Türk Halk Müziği Korosu’nun konseriyle daha da renklendi.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 11:40
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