Başkentli miniklerin bilim yuvası

Adını fizik ve matematik dünyasına yön veren Prof. Dr. Feza Gürsey’den alan Bilim merkezi, Başkent’te her gün yüzlerce çocuğu bilimle tanıştırmaya devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren “Feza Gürsey Bilim Merkezi”, sunduğu keyifli öğrenme ortamıyla minik ziyaretçileri ve ailelerine bilim ve sanat alanında unutamayacakları deneyimler yaşatıyor.

Yarıyıl tatilinde de açık olan Feza Gürsey Bilim Merkezi, bilim ve sanat atölyelerine katılan Başkentli minikleri ağırladı.

Merak duygusu gelişiyor

1993 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bilim eğitimini desteklemek amacıyla açtığı Feza Gürsey Bilim Merkezi, çocuklardaki merak duygusunu tetikleyerek minik ziyaretçilerine, eğlenirken öğrenme ayrıcalığı da sunuyor.

Bilim merkezini annesi ile ziyaret eden 5 yaşındaki Mert Çakır, mikroskop ile incelemeler yaparken “Mikroskoptan bakarak kuş tüyü inceliyorum” diyerek gördüğü dünyanın çok daha derinlerine iniyor.

Anne Esin Çakır ise tesadüfen geldikleri merkez ve aktivitelerinden çok memnun kaldıklarını “Mert çok meraklı. Bu merkez onun için çok iyi oldu. Böyle merkezlerin daha da fazla olması gerektiğini düşünüyorum” sözleriyle dile getirdi.

Antalya’dan gelen 5.5 yaşındaki yeğeni Ozan Söngür’ü, Bilim Merkezi’ne getiren Esra Kınay Çiçek de şöyle konuştu:

“Ozan’ın bilime, uzaya çok merakı var. Dinozorlara merakı var, o yüzden burada çok eğleniyor. Ben Fen Bilgisi Öğretmeniyim. Mümkün mertebe çocukları buraya getiriyorum ki bilime merakları artsın. Oldukça ilgi çekici ve eğlenceli bir merkez.”

Minik Ozan da öğrendiklerini heyecanla şu sözlerle anlattı:

“Ben güneşin tepede olduğunda gölgelerin neden kısa olduğunu biliyorum artık. Güneş en tepeden vurunca gölgeler tek bir noktada toplanıyor. Yandan vurunca da ışıkları sürtünerek geliyor ve gölgeler uzun oluyor.”

Uzmanlar eşliğinde eğitim

Küçük yaşlarda bilim ve teknolojiye olan ilginin artırılması, içinde yaşanılan dünyanın daha iyi anlamlandırmasını sağlamak amacıyla kurulan merkezde çocuklar, açılan farklı alanlardaki atölyelere katıldılar.

Astronomi, Arkeoloji, Fizik, Biyoloji ve Fen Bilgisi branşlarında uzman rehberler eşliğinde yapılan bilim atölyelerinde, her katılımcı kendisi için hazırlanmış malzemelerle deneylerini yaptı.

Arkeoloji Atölyesi’nde Mozaik Eğitmeni Bahadır Deniz, yapılan etkinlikle ilgili şu bilgileri verdi:

“Arkeoloji konusunda çok zengin bir coğrafyada bulunuyoruz. Bilinçlenmemiz gerekiyor. Bilerek ya da bilmeyerek tarihimize zarar veriyoruz burada ana hedefimiz geçmişte insanların bu eserleri ne emekle ortaya çıkardığının tecrübe edilmesi. Şayet bunu sağlarsak başta çocukların gereken saygıyı daha rahat göstereceklerini düşünüyorum.Buraya gelen ve atölye faaliyetlerine katılan aileler kaliteli zaman geçiriyorlar. Bilime yönelik etkinliklerle birlikte çocuklarını geleceğe yönelik bilim insanları olarak yetiştirmekte ilk adımı atıyorlar.”

Mozaik sanatına küçük yaşına rağmen ilgi duyan Ahmet Faruk Ertuğral 10 yaşında ve 5. Sınıf öğrencisi. Oğlu ile atölye çalışmalarına katılan Baba Kadir Ertuğral ise velilere seslenerek, çocuklarını bilime yönlendirmeleri gerektiğini vurguladı:

“Burada değişik bilim dalları ile ilgili olaylar var. Mesela periyodik tabloda bileşik oluşturuyorsunuz o çok hoşumuza gitti. Çocukların bilime olan merakını arttırmak adına çok güzel bir merkez. Veliler çocukları konusunda daha hassas olmalı ve onları bilime, sanata yönlendirmeli. Bu çocuklarımızın bilgi birikimi açısından kendilerini tanımaları açısından önemli bir şey.”

Yarıyıl tatilinde Ankara’ya gelen çocuklar da akın etti

Merkezin yalnız Ankara’dan değil Ankara dışından gelen ziyaretçileri de vardı. 8 yaşındaki Derin ve ailesi de merkeze Ankara dışından gelen ailelerden biri.

Anne Gökçen Karaaslan, “Merkezde bu faaliyetin olduğunu öğrenince katıldık. Çok hoşumuza gitti. Kızımız Derin el becerilerini seviyor” derken Baba Adnan Karaaslan, “Yarıyıl tatili için çok güzel bir yer. Zonguldak’tan geldik. Arkadaşlarımızdan duyduk beraber gelelim dedik” dedi.

8 yaşındaki Eda Zeynep Özdemir ise Bodrum’dan kuzenlerini görmek için geldiğini ve merkezin açık olduğunu öğrenince Mozaik atölyesine katıldığını belirterek, “Gölge tünelini çok sevdim. 3 boyutlu kendimi gördüm” sözleriyle mutluluğunu paylaştı.

Eda’nın annesi Selin Özdemir ise birlikte zaman geçirmenin özelikle zihinsel ve duygusal gelişime katkısına dikkat çekerek, “Burada el becerilerimizi geliştirdik. Anne kız vakit geçirdik” diye konuştu.

Yeni keşifler yeni ufuklar

Yeni teknolojilerle çocukları tanıştıran Feza Gürsey Bilim Merkezi’nde en çok ilgi gören atölyelerden biri de Robotik Uygulama Atölyesi oldu.

Robotik uygulamalar için 5-10 yaş arası ile 10 yaş üstündeki çocukların kullanımı için iki ayrı robot seti hazırlandı. Türkçe/İngilizce algoritma geliştirme ve robot programlama imkânı sağlayan görsel programlama yazılımları ile uyumlu kolayca tak çıkar olarak kullanılabilen robot bileşenleri de meraklı miniklerin ilgisini çekti.

Bilim Atölyeleri için katılım ücreti 20-30 TL arasında değişirken, Robot Bilim Eğitimleri yarıyıl tatiline özel ücretsiz olarak verildi.