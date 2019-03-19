Başkent’in turist fabrikası ’Wonderland Eurasıa’ yarın açılıyor

Başkent’te eğlence çağı başlıyor. Ülke ekonomisine ve Ankara turizmine büyük katkı sağlayacak ’Wonderland Eurasia’, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın açılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Mart Çarşamba günü açılışını yapacağı Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük Tema Parkı, dünyadaki cazibe merkezlerinden biri olarak gösteriliyor.

"Turist fabrikası olacak"

Ankaralılar başta olmak üzere tüm Türkiye’nin merakla beklediği Tema Park’ta, hedeflenen yıllık yerli ve yabancı turist sayısı 5 milyon. Yapımını Ankara Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği ve 29 yıllığına kiraya verilen eski adıyla ANKAPARK, isim değişikliği ile birlikte Wonderland Eurasia olarak adını tüm dünyaya duyurmaya hazırlanıyor.

Asya ve Avrupa’nın sentezi olarak kurgulanan, tematik alanlarıyla Taş Devri’nden günümüze pek çok farklı konsepti bünyesinde barındıran Tema Park, nostalji yolculuğuna çıkaracağı ziyaretçilerine 2 milyondan fazla bitki ve araç türünden oluşan botanik çeşitliliği ile en çevreci park olarak ev sahipliği yapacak. Ailelerin çocuklarıyla birlikte eğlenebilmesi için her türlü ayrıntının düşünüldüğü Wonderland Eurasia’da, 2 bin 117 eğlence ünitesi bulunuyor.

Hayal dünyasına yolculuk

Açık ve kapalı alanlarıyla toplamda 1 milyon 300 bin metrekarelik alanda kurulu olan Wonderland Eurasia, 12 tematik bölümden oluşuyor. Ankara’nın birçok noktasından ücretsiz servislerle ulaşım imkanı sağlanacak Tema Park’ta, ziyaretçiler Uçan Tiyatro ve Uçan Ada sayesinde hayal dünyasına da yolculuk yapabilecek.

Dünyanın, en fazla burguya sahip ve 35 metre yüksekliğe kadar çıkan 14 Roller Coaster’ı ile dünyanın da dikkatini çekecek olan Tema Park’ta engelli vatandaşlar için de hem giriş turnikeleri hem de gezi alanları dizayn edildi.

Dünyanın en büyük dinozoru Guiness Rekorlar Kitabı’na aday

Tema Park’ta bir kanal üzerinde gezerek, Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesine ait kültürel ögeleri de tanıma fırsatı bulacak olan ziyaretçileri bekleyen bir başka sürpriz alan da Dinozor Ormanı. 20 bin metrekarelik Dinozor Ormanı ile görsel bir şölen sunan Wonderland Eurasia’da 70 metre ile dünyanın en büyük dinozoru ziyaretçileri karşılayacak. Tema Park’ta yer alan dünyanın en büyük dinozoru için 2019 yılı içinde Guiness Rekorlar Kitabı’na başvuru yapılacak.

Hem eğlence hem eğitim

Çocukların hayal dünyalarını geliştirmeye yönelik tematik alanları kadar, kişisel bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik oyun alanlarının yer aldığı Tema Park’ta, çocuklara trafik kuralları da öğretilecek.

Eğlenirken öğrenmelerini sağlayacak aktiviteler sayesinde çocuklar, Trafik Pistinde ücretsiz trafik eğitimi alabilecek.

Ankara Esenboğa Havalimanı’na 35 kilometre, AŞTİ Otogara 8 kilometre ve Yüksek Hızlı Tren Garına 7 kilometre uzaklıkta bulunan Wonderland Eurasia’da açık ve kapalı 6 bin 800 araç kapasiteli otopark da hizmet verecek. 10 Megawatlık kurulu gücüyle, dünyanın en büyük otopark tipi Güneş Enerji Santralini bünyesinde barındıran Tema Park, kendi elektriğini kendi üretecek.

Wonderland Eurasia içerisinde, 100 bin metrekarelik dev gölet,110 bin metrekarelik kapalı eğlence alanı, 20 bin metrekarelik çocuk oyun alanı, 15 bin metrekarelik yetişkin oyun alanı, 20 bin metrekarelik dinozor ormanı, 10 bin metrekarelik dijital oyun alanı, 5.000 metrekarelik lazertag oyun alanı, 3 bin metrekarelik otorobot binası, 3 bin metrekarelik korku tüneli, 4 bin metrekarelik 7D sinema alanı, 5 bin metre kara tren hattı (320 kişilik), 2 bin metrekarelik monoray ulaşım hattı, 209 metre uzunluğunda ve 120 metre yüksekliğinde su gösterisi alanı bulunuyor.

Açık ve kapalı konser alanlarının da yer aldığı Tema Park’ta, 23 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında dünyaca ünlü sanatçılar konser verecek. Şov programları, dev kortejler, karnavallar, animasyon ve tiyatro gösterilerine de ev sahipliği yapacak olan Wonderland Eurasia, ziyaretçilerini yıl boyu birbirinden renkli sürprizlerle karşılayacak.