Başkent’in ilk engelli kreşi Nefes Yenimahalle’de açıldı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara’da bir ilki gerçekleştirerek engelli çocuklara hizmet edecek bir engelli kreşi açtı.

Projeleriyle adından söz ettiren Yenimahalle Belediyesi, Karşıyaka Kapalı Pazar yeri ve Sosyal Tesisi içerisinde yer alan Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Nefes Engelsiz Kreşi ve Engelliler Sosyal Tesisleri’nin açılışını gerçekleştirdi. Sanatçılar Serdar Şimşek ve Ersin Perçin’in konseriyle başlayan açılışa, Yenimahalle Belediyesi TUBİL Halk Dansları Topluluğu da gösterileriyle renk kattı.

“Bu gurur hepimizin”

Eşi Azize Yaşar ile birlikte tören alanına gelen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a CHP PM Üyesi Hakkı Suha Okay, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör ve çok sayıda vatandaş da eşlik etti.

Göreve geldiği günden bu yana herkese eşit hizmet götürdüğünü de belirten Yaşar, “Göreve geldiğim günden beri herkesin belediye başkanı olmak için uğraştım. Kadınımızın, gencimizin, yaşlımızın, engellimizin yaşamaktan mutlu olduğu bir Yenimahalle’yi oluşturmak için çabaladık. Bugün de Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle’de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Engelli kreşini yıllarca komşuluk yaptığım kendi mahallem Karşıyaka’da açmaktan onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Bu tesis 38 bin metrekare kapalı alana sahip. Ayrıca bugün bir de Nasreddin Hoca kreşini açıyoruz. Burada da çocuklarımız okul öncesi iyi bir eğitim alacak” diye konuştu.

“Cumartesim yok pazarım yok”

“Bunları nasıl mı yapıyoruz” diyerek sözlerine devam eden Yaşar, “Kaynakları doğru kullanıyoruz. Alnım ak karşınızdayım. Ben sizin paranızı size harcadım. Sizin yararınıza olmayan kör kuruşa imza atmadım. Bugün Yenimahalle Ankara’nın değil Türkiye’nin en güçlü belediyesi olmuştur. Bunu ben değil belediye önünde bulunan uluslararası ISO 9000 bayrağı söylüyor. Belgesini de törenle verdiler. Cumartesim yok, pazarım yok. Herkese kapım açık. Benim dünyamda kin yok, nefret yok. Benim gözümde herkes Türkiye Cumhuriyeti’nin birinci sınıf vatandaşı” dedi.

Konuşmanın ardından tesisin açılış kurdelesini kesen Başkan Yaşar, vatandaşlarla birlikte tesisi gezdi.