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Başkent’in göbeğinde korku dolu anlar

Başkent’in en merkezi semti olan Kızılay’da ağaca çıkan bir kişi boynuna ip bağlayarak kendini atmaya çalıştı.

29 Nisan 2019 Pazartesi 16:14
Başkent’in göbeğinde korku dolu anlar

Başkent’in en merkezi semti olan Kızılay’da ağaca çıkan bir kişi boynuna ip bağlayarak kendini atmaya çalıştı.


Olay, Çankaya ilçesine bağlı Kızılay’da bulunan Güvenpark’ta gerçekleşti. Ailevi sıkıntıları ve 55 bin lira borcu yüzünden ağaca çıkan H.D (37), boynuna ip bağlayarak kendini atmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve itfaiye ekiplerinin tüm uğraşlarına rağmen ağaca çıkan H.D. indirilemeyince olay yerine müzakereci çağırıldı. Müzakerecinin yaklaşık 2 saat süren uğraşları sonucu ağaca çıkan H.D, önce boynuna bağladığı ipi aşağı attı ardından kendisi indi. Çevrede toplanan vatandaşların meraklı gözlerle olayı seyretmesi kameralara yansıdı.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 16:14
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