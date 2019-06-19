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Başkent’in çehresi değişiyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’i daha yaşanabilir ve estetik hale getirmek için ekonomik olarak ömrünü tamamlayan üst geçitleri kaldırıyor.

19 Haziran 2019 Çarşamba 12:58
Başkent’in çehresi değişiyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’i daha yaşanabilir ve estetik hale getirmek için ekonomik olarak ömrünü tamamlayan üst geçitleri kaldırıyor.


Metropol ilçelerde bulunan ve teknik olarak ekonomik ömrünü tamamlayan üst geçitler etap etap kaldırılıyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Tahliye ve Yıkım Şube Müdürlüğü, birleşme yerleri korozyona uğrayan, merdiven eğimlerinin dik oluşu sebebiyle yayalar için kullanışlı olmayan ve yıpranan üst geçitleri program dahilinde kaldırmaya başladı. İlk olarak Mithatpaşa Caddesi Süleyman Sırrı Sokak kesişimi ile Sıhhiye yönünde bulunan üst geçidin söküm işlemleri gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, trafiğin yoğun olmadığı gece saatlerinden başlayarak sabaha kadar çalışma yürütürken, üst geçit söküm işlemleri büyük bir titizlikle yapıldı. İş güvenliği nedeniyle 22.00-06.00 saatleri arasında trafiğe kapatılan caddede söküm işlemleri için yoğun bir mesai harcandı.


Ekonomik ömrünü tamamlayan üst geçitleri tek tek kaldırmaya başlayan Büyükşehir Belediyesi ikinci olarak Necatibey Caddesi’ndeki üst geçidi de önümüzdeki günlerde kaldıracak. Söküm işlemlerinin tamamlanmasının ardından üst geçitlerin olduğu yerlere trafik lambaları eklenerek sinyalize edilecek, yaya geçişleri sağlanacak. Büyükşehir Belediyesi daha estetik bir Başkent için cadde üzerlerinde görüntü kirliliğine sebep olan, atıl durumda bulunan, can ve mal güvenliğini tehdit eden üst geçitleri kaldırmaya devam edecek.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 12:58
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