Başkent’in beklenen indirim günleri ayakkabıda başladı Türkiye’nin en büyük ’Alışveriş Vadisi’nde yüzlerce yerli ve yabancı marka ile hizmet veren Nata Vega Outlet’te ’Ayakkabı İndirim Şenliği’ başladı.

Türkiye’nin en büyük ’Alışveriş Vadisi’nde yüzlerce yerli ve yabancı marka ile hizmet veren Nata Vega Outlet’te ’Ayakkabı İndirim Şenliği’ başladı.

Nata Vega Outlet tarafından geleneksel olarak düzenlenen fırsat günleri bu kez ayakkabı markaları için garaja taşındı. 20Temmuz - 20 Ağustos tarihleri arasında devam edecek ’Nata Vega Outlet Ayakkabı İndirim Şenliği’nde sevilen markaların ürünleri maliyet fiyatlarına satışa sunuluyor.

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