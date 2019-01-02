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Başkente yeni yılın ilk karı yağdı

Ankara'da gece yarısı başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar kent genelinde etkisini sürdürdü- Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri ana arterlerde yol tuzlama çalışması yaptı

02 Ocak 2019 Çarşamba 07:31
Başkente yeni yılın ilk karı yağdı

ANKARA (AA) - Ankara'da gece yarısı başlayan kar yağışı kent genelinde etkili oldu.

Alınan bilgiye göre, gece yarısı başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı özellikle kentin yüksek kesimlerinde yoğunluğunu artırdı.

Kar yağışı nedeniyle ana arterlerdeki ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmazken, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediye ekipleri de gerekli önlemleri aldı.

Ekipler kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlarda yol tuzlama çalışması yaptı.

Meteorolojik verilere göre, başkentte yeni yılın ilk kar yağışının gün içinde aralıklarla ve karla karışık yağmurlu olarak devam edeceği bildirildi.

Yetkililer trafiğe çıkacak sürücüleri sabah saatlerinde yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 07:31
  1. Ankara
  2. başkent
  3. kar

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