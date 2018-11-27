Başkente "mazeret üretmeyen" başkan adayı

ANKARA (AA) - BARIŞ GÜNDOĞAN - AK Partinin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, 5 dönem belediye başkanlığı yaptığı Kayseri'deki çalışmaları ile "Kayseri Modeli Belediyecilik" kavramının mimarı oldu.

Özhaseki, hayata geçirdiği modeli "mazeret üretmeyen belediye başkanı" şeklinde tanımlıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Meclis Grup Toplantısı'nda, partisinin 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı Özhaseki, başarılı ve model çalışmalarıyla tanınıyor.

"Kayseri Modeli Belediyecilik" kavramının mimarı olan ve belediye başkanlarından "mazeret üretmemelerini" isteyen Özhaseki, uyguladığı modeli de "mazeret üretmeyen belediye başkanlığı" olarak adlandırıyor

Özhaseki, 5 dönem üst üste görev yaptığı Kayseri'de, şehircilik başarısı sergiledi.

Belediyecilik başarısının sırrını "işini sevmek" olarak açıklayan Özhaseki, yapılan eleştirileri kendini besleyen en önemli unsur olarak gördüğünü vurguluyor. Özhaseki, yatay mimariden geniş caddelere, yeşil içinde bir kentten sosyal belediyecilik anlayışına kadar geniş bir yelpazede halkla iç içe yönetim sergilemiş belediye başkanı olarak tanınıyor.

Belediye başkanlığı döneminde Kayseri'yi toplu ulaşım ağlarıyla ören Özhaseki, tarihle iç içe bir kent modelini de başarılı şekilde uyguladı. Bu dönemde yapılan çalışmalarla "tarihi şehir" olarak da anılan Kayseri, aynı zamanda ticaret, turizm, sanayi ve üniversite merkezi haline geldi.

- Hukuk fakültesini bitirdi ancak ticarete atıldı

1957 yılında Kayseri'de doğan, ilk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamlayan Mehmet Özhaseki, Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümünü kazandı, ancak o günlerde Türkiye'ye hakim olan siyasi şartlar sebebiyle buradaki eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan ve buradan mezun olduktan sonra avukatlık stajını Kayseri Adliyesinde yapan Özhaseki, avukatlık mesleğini tercih etmedi. Tekstil üzerine faaliyet yürüten aile şirketinin başına geçen Özhaseki, 1994'e kadar ticaret hayatının içinde etkin yer aldı.

- Kayseri'yi aşeviyle tanıştırdı

Özhaseki, 1980 sonrasında sosyal amaçlı faaliyetler yürüten birçok vakıf ve derneğin kuruluşuna da öncülük etti.

Kayseri'de ilk defa aşevi faaliyetlerinin başlatılmasına vesile olan ve öğrencilere karşılıksız burs temini ile kış aylarında dar gelirliler için yakacak fonu gibi hayır faaliyetleri yürüten Özhaseki, 27 Mart 1994 mahalli seçimlerinde Melikgazi Belediye Başkanlığını kazandı.

23 Haziran 1998'de Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılan seçimle Büyükşehir Belediye Başkanlığına getirilen Özhaseki, 18 Nisan 1999 yerel seçimlerinde yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

28 Mart 2004 yerel seçimlerinde yüzde 70,2 gibi rekor bir oyla üçüncü kez Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Özhaseki, geliştirdiği "Kayseri Modeli Belediyecilik" ile Türkiye'ye örnek oldu.

29 Mart 2009 ve 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde aday olup 4 ve 5'inci kez Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi.

Özhaseki, 5 dönem üst üste Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaparak Kayseri tarihinde bir ilke de imza atmış oldu.

- Tarihi Kentler Birliğine 7 yıl başkanlık yaptı

Türkiye'nin önemli birliklerinden olan büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerinin üyesi olduğu Tarihi Kentler Birliğinin 2004-2011 yılları arasında 7 yıl başkanlığını yapan Mehmet Özhaseki, birliğin yurt içinde ve yurt dışında kurumsal kimlik edinmesinde ve yurt çapında birçok tarihi eserin restore edilerek yeniden kültür mirasına kazandırılmasında büyük rol oynadı.

Özhaseki, AK Parti'den milletvekilliği adaylığı için 10 Şubat 2015 tarihinde büyükşehir belediye başkanlığından istifa etti.

7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde AK Parti Kayseri milletvekili olarak seçildi.

12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti Olağan Büyük Kongresinin ardından yenilenen parti vitrininde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı olarak yer aldı.

1 Kasım 2015 tarihinde yinelenen genel seçimlerde tekrar Kayseri Milletvekili olarak seçildi ve 26. Dönem Kayseri Milletvekili oldu.

- Şehircilik Şurası ilk kez onun döneminde toplandı

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığındaki 65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevinde bulunan Özhaseki, Türkiye'nin şehircilik çalışmalarında tarihe geçecek pek çok proje ve uygulamaya imza attı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarihinde ilk defa Şehircilik Şurasını toplayan Özhaseki, akademisyen, bürokrat, uzman ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle, Türkiye'nin çevre ve şehircilik vizyonuna ilişkin ortak irade ortaya koydu.

Bu dönemde, Fikirtepe başta olmak üzere çok sayıda kentsel dönüşüm projesi de hayata geçirildi.

Mehmet Özhaseki, 24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde Kayseri Milletvekili olarak seçildi ve 27. Dönem Kayseri Milletvekili oldu.

Mehmet Özhaseki, 18 Ağustos 2018 tarihinde yapılan AK Parti Olağan Büyük Kongresinin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı olarak yer aldı.

Halen bu görevini sürdüren, evli ve 4 çocuk babası Mehmet Özhaseki, İngilizce ve Arapça biliyor.