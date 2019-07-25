Başkent Zonguldaklılar Derneği KYK’ da

Ankara’da Zonguldak’ın güçlü temsilcileri arasında yer alan Başkent Zonguldaklılar Derneği, Türkiye Kredi Yurtlar Kurumuna(KYK) ziyarette bulundu.

Başkent Zonguldaklılar Derneği Başkanı Tuncay Gençer ve yönetim kurulu üyeleri ile Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Recep Er’i makamında ziyaret etti. Başkan Gençer,"Başkent Zonguldaklılar Derneği koordinesinde Batı Karadeniz Platformu olarak KYK Genel Müdürü Er’i ziyaret edip Zonguldak bölgesi ile ilgili problemler ve çözüm önerileri üzerine sohbette bulundu. Derneğin çalışmaları ile ilgili bilgi alış verişi yapıldı. KYK Genel Müdürü Recep Er, Başkent Zonguldaklılar Derneği’nin ziyaretinden ziyadesi ile memnun olduğunu belirterek, "Zonguldak, Bartın ve Karabük illerimizde küçük çapta sıkıntılarımızı giderdik. Bölgemizin sorunları ile yakından ilgileniyoruz"dedi.

Ziyaretlerde Başkent Zonguldaklılar Derneği Genel Başkanı Tuncay Gençer, KYK Genel Müdürü Recep Er’e misafirperverlikleri ve gösterdikleri nezaketten dolayı teşekkür etti. Ankara’da Zongulaklıların sesi olmaya devam edeceklerini, her platformda Zonguldak’ı en güzel şekilde temsil edeceklerini belirtti.