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Başkent Zonguldaklılar Derneği destek bekliyor

Ankara’da Zonguldak’ın güçlü temsilcileri arasında yer alan Başkent Zonguldaklılar Derneği, bölgeden destek beklediğini dile getirdi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 19:10
Başkent Zonguldaklılar Derneği destek bekliyor

Ankara’da Zonguldak’ın güçlü temsilcileri arasında yer alan Başkent Zonguldaklılar Derneği, bölgeden destek beklediğini dile getirdi.


Başkent Zonguldaklılar Derneği Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Tuncay Gençer, "Geçtiğimiz süreçte Zonguldak ve Batı Karadeniz illerinin gelişime katkısından dolayı, üretim için hazırlık çalışmaları devam eden Milli Otomobilin Filyos Endüstri Bölgesinde üretilmesi talebimize dair hazırladığımız çalışmayı, gerek Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’a, gerekse Sanayi ve Ekonomi Bakanlarımıza ulaştırdığımız, kamu oyumuzun bilgisi dahilindedir. Talebimizin arkasındayız ve bu konudaki çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu çalışma yapılırken başka markaların da Filyos’ta üretim yapmak için geleceğini, bu konularda da çalışacağımızı ve hep birlikte çalışmamız gerektiğini birçok zeminde deklare etmiş bulunmaktayız. BAŞZONDER olarak fikrimizin farklı zeminlerde yer edinmesinden mutluluk duymaktayız. Ancak, bu fikrin bu şekilde hedefine ulaşmasının da mümkün olmadığı kanaatindeyiz. Bu konuda bir öncülük yaparak, bu fikrin bir yatırım çağrısı talebine dönüştürülmesi için oluşturduğumuz önerimizi kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Milli aracın Filyos’ta üretilmesinin en iyi seçeneklerden biri olduğuna yönelik Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası (ZTSO) ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKKA) birlikte hazırladığı “Elektrikli Yerli Otomobil Projesi – Filyos Endüstri Bölgesi” isimli çalışmanın, Bülent Ecevit Üniversitesi’nin de katılımıyla, son zamanlarda gündeme gelen Filyos Endüstri Bölgesinde yapılması planlanan ve otomobil ve beyaz eşya çeliğine odaklanacağı ifade edilen çelik üretim tesisleri ile diğer gelişmeler de dikkate alınarak güncellenmesi, hazırlanacak bu çalışmanın İngilizcenin yanında Almancaya da çevrilmesi, ardından Başkent Zonguldaklılar Derneği, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Bülent Ecevit Üniversitesi, Çaycuma Belediyesi ve Filyos Belediyesinin imzalarıyla bu çalışmaya referans veren bir yatırım talebi çağrısının T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Cumhurbaşkanlığı ve Volkwagen Firması Yönetimine sunulmasının, söz konusu yatırımın Filyos Endüstri Bölgesine yapılmasında katkısının olabileceğini değerlendirilmekteyiz. Başkent Zonguldaklılar Derneği olarak fikrimizin arkasında olduğumuzu ve elimizden gelen ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz. Elimizde Zonguldak ve hatta Batı Karadeniz olarak bir incimiz var, Filyos Vadisi. Bunun bilincindeyiz. Zonguldak’a ve Bölgemize artık büyük yatırımların gelmesi gerektiğini, bu olmazsa sadece Zonguldak’ın değil Batı Karadeniz Bölgesi’nin de bundan olumsuz etkileneceğini ısrarla vurguluyoruz. Bu konuda gerek Zonguldak’tan, gerekse Ankara’da birlikte oluşturduğumuz Batı Karadeniz Güç Birliği Platformundan olumlu karşılık da alıyoruz.


Bu çalışmanın başarılı olabilmesi için çağrımıza Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Bülent Ecevit Üniversitesi, Çaycuma Belediyesi ve Filyos Belediyesi ile kamuoyundan destek bekliyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 19:10
  1. doğa

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