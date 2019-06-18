Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Hizmetleri MYO’da mezuniyet coşkusu

Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndaki öğrenimlerini 2018-2019 yılında başarıyla tamamlayan 117 öğrenci, düzenlenen görkemli bir törenle mezun olmanın sevincini yaşadı.

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Kışla Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdülkadir Varoğlu, Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Anış Arıboğan, Başhekim Prof. Dr. Ferhat Kılınç, akademisyenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan mezuniyet töreninin açılışında konuşan Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdülkadir Varoğlu, sağlık sektörünün dünyada ve ülkemizde gelişimini hızla sürdüren ve nitelikli eleman ihtiyacını muhafaza eden önemli sektörler arasında yer aldığını belirterek, “Yetiştirdiğimiz öğrencilerin vatanına milletine bağlı, mesleğini en iyi şekilde yapma gayretinde olan, insana saygıyı hiçbir koşulda ihmal etmeyen, kendinizi emanet etmekten çekinmeyeceğiniz kadar güvenilir ve bilgili, mesleğinde her zaman etik davranış gösterme becerisine sahip bireyler olduğuna inancımız tamdır” dedi.

Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Anış Arıboğan ise, 2008 yılında büyük bir heyecanla çıktıkları yolda, bugüne kadar bin 132 öğrenciyi mezun ettikleri için gururlu olduklarını ifade etti. Arıboğan, mezuniyet töreni ile ortak bir sevinci hep birlikte yaşadıklarını belirterek, “Bu yolda bize öncülük eden Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal ve Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal’a teşekkürü bir borç biliriz. İki yıl önce ailelerinden emanet olarak aldığımız evlatlarımızı bugün daha donanımlı ve akademik eğitimlerini tamamlamış bir şekilde yine ailelerine teslim ediyoruz. Mezuniyet sonrasında yaşayacağınız hayat için hepinize başarılar diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nu birincilikle bitiren İlk ve Acil Yardım Programı Bölümü Öğrencisi Özlem Tekerek, ödülünü ve diplomasını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdülkadir Varoğlu, Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Anış Arıboğan’ın elinden aldı.

Tören, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve mezun öğrencilere mezuniyet belgelerinin takdim edilmesi ile devam etti. Törenin ardından öğrenciler, mezuniyet pastasını keserek ve keplerini havaya atarak mezuniyetlerini kutladı.