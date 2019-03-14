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Başkent trafiği alınan önlemlerle daha güvenli hale geliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent trafiğini daha güvenli ve konforlu hale getirmek için başta kamera ve sinyalizasyon sistemi olmak üzere trafik levhaları montajıyla yol, asfalt, refüj, kavşak ve kaldırım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

14 Mart 2019 Perşembe 12:14
Başkent trafiği alınan önlemlerle daha güvenli hale geliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent trafiğini daha güvenli ve konforlu hale getirmek için başta kamera ve sinyalizasyon sistemi olmak üzere trafik levhaları montajıyla yol, asfalt, refüj, kavşak ve kaldırım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Başkent’in dört bir noktasında sürücü ve yayaların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla asfaltı atılmış veya genişletme çalışmaları tamamlanmış ilçe mahalle bağlantı yollarında trafik işaret levhalarına yenileri ekleniyor. Trafik işaret levhaları ile Başkent’in merkez ilçeler ile diğer ilçelerin bağlantısını sağlayan tüm yolların yeterli güvenlik standartlarına ulaşması, yaya geçitlerinin uyarı levhaları ile donatılması, virajlı yolların daha güvenli hale getirilmesi, meskun mahal giriş ve çıkışlarının belirtilmesi, ana yol-tali yol ayrımlarının yapılması, hız sınırı uyarıları gibi her türlü trafik uyarılarının yer alması hedefleniyor. Bu amaçla Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in birçok noktasına toplamda 25 bin yeni trafik levhası montajına başladı.


Başkent trafiğini güvenli ve standartlara uygun hale getirmeye özen gösteren Büyükşehir Belediyesi, trafik levhalarında da sürücü ve yayaların gece görüşünü kolaylaştırmak amacıyla özel levhalar kullanıyor. Hem gece hem de gündüz rahatlıkla görülebilecek ve üst düzey özelliklere sahip, aynı zamanda Karayolları Genel Müdürlüğünün teknik şartnamesinde yer alan standartlara uygun reflektif malzemelerden yapılmış levhalar kullanılıyor. Işığın doğru bir şekilde geri yansıtılmasını sağlayan bu malzemeler özellikle gece görüşün düşük olduğu bölgelerde sürücüyü uyararak, kaza oranlarının minimum seviyelere düşürülmesini sağlıyor. Görme engelli vatandaşların da sinyalizasyon sistemlerini güvenli bir şekilde kullanımını sağlamak için yoğun bir mesai harcayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, 241 farklı kavşak ve yaya geçidinde bulunan "engelli yaya butonlarına" görme engelli bireylerin ulaşımını kolaylaştıracak bir sistemi daha monte ediyor. Görme engelli vatandaşların engelli yaya butonunun yerini bulabilmesi için sabit frekansta üretilen ses sinyalleri yayan cihazların, sinyalize kavşaklarda yaygın hale getirilmesi için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, bu kapsamda 800 noktada "erişilebilirli ve değişken mesajlı yaya sinyalizasyon butonu" montaj çalışmalarına başladı. Temin edilen erişilebilirli ve değişken mesajlı yaya sinyalizasyon butonları mevcut kullanımda olan ve ekonomik ömrünü doldurmuş cihazların yerine ve sesli uyarı cihazı bulunmayan sinyalizasyon sistemlerinin bulunduğu kavşaklara monte ediliyor.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 12:14
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