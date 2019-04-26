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Başkent ticaret liderlerinden öğrencilere giyim malzemesi

Merkezi Ankara’da bulunan başkent ticaret liderlerinden oluşan 5 şirket sahibi Van’ın Erciş ilçesi Çetintaş Mahallesi İlkokulu öğrencilerine eğitim desteği kapsamında giyim malzemesi yardımında bulundular.

26 Nisan 2019 Cuma 17:55
Başkent ticaret liderlerinden öğrencilere giyim malzemesi

Merkezi Ankara’da bulunan başkent ticaret liderlerinden oluşan 5 şirket sahibi Van’ın Erciş ilçesi Çetintaş Mahallesi İlkokulu öğrencilerine eğitim desteği kapsamında giyim malzemesi yardımında bulundular.


Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, Er-Yaşad Yönetim Kurulu Başkanı Gökmen Sakin ile ilçeye 25 kilometre uzaklıkta bulunan Çetintaş Mahallesine yanlarındaki giyim malzemesiyle birlikte gelen iş insanları, yardımlarıyla birlikte 61 öğrenciyi hayli sevindirdiler. Çocukları elleriyle giyindiren iş insanları, minikleri mutlu etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler. ‘Çocuklar için her şeye varız’ sloganıyla hizmet verdiklerini belirten iş insanı Metin Polat ise, 2010 yılından itibaren 9 ilde 24 köy okulunda 7 bin 800 öğrenciye şirket sahipleri olarak giyim ve kırtasiye yardımını içeren eğitim desteği sunduklarını söyledi. Amaçlarının, ülkenin geleceği olan çocuklara hep birlikte sahip çıkmak olduğunu da belirten Polat, "2019 yılının ilk projesini başkent liderleri olarak 5 şirket sahibi arkadaşımızla ile birlikte Van- Erciş’e geldik. Çocuklara küçük hediyeler alarak onları mutlu etmeye çalıştık.Getirdiğimiz giyim malzemesi mevsim itibarıyla pufy yelek, eşofman takımı, çanta, spor ayakkabı, çorap ve tişörtten oluşmakta. Gittiğimiz il ve ilçelerde bizlere yakın ilgi gösteren tüm yetkililerimize teşekkür ediyoruz’’ dedi.


Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek ise yapılan anlamlı yardımdan ötürü şirket sahiplerine kurumu ve öğrenciler adına teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 17:55
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