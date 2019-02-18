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Başkent sokaklarında şehir magandaları dehşet saçtı

Ankara’da bir grup hareket halindeki motosiklet üzerinde havaya ateş açan kişiler cep telefonu kamerasına yansıdı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 05:43
Başkent sokaklarında şehir magandaları dehşet saçtı

Ankara’da bir grup hareket halindeki motosiklet üzerinde havaya ateş açan kişiler cep telefonu kamerasına yansıdı.


Olay, Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunduğu cadde üzerinde konvoy halinde ilerleyen 3 motosikletli şahıslar trafiği hiçe saydı. Süratle ilerleyen motosikletli şahıslar yanlarında getirdikleri tabancayla art arda havaya ateş etti. Kimsenin şans eseri yaralanmadığı olayda şüpheliler bir süre sonra gözden kayboldu.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 05:43
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