Başkent parklarında iftar

Paylaşmanın, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin simgesi olan Ramazan ayının güzelliğini parklara taşıyan başkentliler, açık havada iftar yapmanın tadını çıkarıyor.

Büyükşehir Belediyesinin rekreasyon alanlarını dolduran Ankaralılar, sahur vaktine kadar vakit geçirdikleri parklardan, yemyeşil bir ortamda nostaljik Ramazanları aratmayan anılarla ayrılıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren başta Göksu, Mogan ve Harikalar Diyarı olmak üzere tüm parkları ve mesire alanlarını Ramazan ayında da tercih eden başkentliler, hem günün yorgunluğunu atıyor hem de oruçlarını hep birlikte açmanın duygu yüklü hazzını yaşıyor. Açık havada hazırlanan iftar sofralarında ailesi, komşuları ya da arkadaşlarıyla birlikte orucunu açan Başkentliler, piknik masalarında, kamelyalarda ya da çimlerin üzerinde iftarını açıyor.

Rengarenk görüntülere sahne olan parklarda çocuklar doyasıya eğlenirken, yürüyüş yapan, bisiklete binan çok sayıda vatandaş da iftar saatine kadar keyifli sohbetlere dalıyor.

Güvenli ve huzurlu ortam

Otoparklardan çocuk oyun alanlarına, spor sahalarından kamelyalara kadar birçok ayrıntının bulunduğu rekreasyon alanları iftarın ardından sahuru da açık havada karşılamak isteyenlerle adeta dolup taşıyor.

Başkentliler, oruçlarını açtıktan sonra semaverde demlenen çaylarını yudumlayarak büyükşehir belediyesinin güvenli ve huzurlu rekreasyon alanlarında unutulmaz anılar biriktiriyor.

Mogan Park’a iftarını açmak için gelen Hayriye Tanrıverdi duygularını, “Ailece piknik yapmayı çok severiz. Ramazan Ayı da havaların ısındığı bir döneme rastlayınca iftarımızı burada yapmak istedik. İhtiyaç duyduğumuz her şey düşünülmüş, keyifle geliyoruz” sözleriyle paylaşırken, İş arkadaşlarıyla birlikte iftar yapan Kadir Serhat Özkan da "Hep birlikte iftarı beklemenin, oruç açmanın güzelliğini piknikte yaşamak ayrıca keyifli oluyor. Oldukça temiz düzenli ve bakımlı bir park burası. Sık sık gelmeye çalışıyoruz” diyerek düşüncelerini dile getirdi.