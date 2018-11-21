Başkent kışa hazır

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, kış aylarının sorunsuz geçmesi ve halkın mağduriyet yaşamaması için kentin 50 ayrı noktasında Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerini görevlendirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı, 877 araçlık karla mücadele filosu, 2 bin 360 personel ve 100 bin ton tuz stokuyla kış mevsiminde kar, buz ve soğukla mücadele için hazırlıklarını tamamladı.

Ekipler, yolların gün boyu açık tutulabilmesi ve karla mücadele araçlarının etkin ve hızlı bir şekilde yoğun bölgelere yönlendirilebilmesi için yolları hem Güvercinlik'teki hem de merkezdeki kontrol noktasında 354 ayrı kamerayla takip ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çalışmaları kapsamında kritik 50 noktada 7 gün 24 saat esaslı personel görevlendirecek.