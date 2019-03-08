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Başkent Cezayir'de gösteriler öncesi tren ve metro seferleri durduruldu

Sosyal medyadan yapılan "başkent dışındakilerin de bugünkü Buteflika karşıtı gösterilere destek vermesi" yönündeki çağrılar üzerine, başkent Cezayir'deki tren ve metro seferleri durduruldu

08 Mart 2019 Cuma 16:41
Başkent Cezayir'de gösteriler öncesi tren ve metro seferleri durduruldu

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı düzenlenmesi beklenen gösteriler öncesi başkent Cezayir'deki tren ve metro seferleri durduruldu.

Sosyal medyadan yapılan "başkent dışındakilerin de bugünkü gösterilere katılması" yönündeki çağrılar üzerine, kentteki tren ve metro seferleri iptal edildi.

Başkentte bulunan 2 metro hattında seferler durdurulurken, demir yolu taşımacılığı şirketi de başkentin çevresindeki banliyöler ile ülkenin kuzey ve güneyindeki illere yapılan tren seferlerinin askıya alındığını duyurdu.

- Buteflika'nın tartışmalara neden olan adaylığı

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.

Ülkede 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için başvuru süresi 3 Mart'ta sona ermiş ve Buteflika'nın da aralarında bulunduğu 15 kişi adaylık başvurusunda bulunmuştu.

İsviçre'de tedavi görmesi nedeniyle Buteflika'nın adaylık başvurusu, seçim kampanyası müdürü Abdulgani Zalan aracılığıyla gerçekleştirilmişti.

Anayasa Mahkemesi'nin seçimlerde adaylık şartlarına sahip olanların isimlerini 13 Mart'tan önce açıklaması bekleniyor. Bu tarihe kadar cumhurbaşkanlığı yarışından çekilme imkanı bulunan adaylara 13 Mart'tan sonra evraklarını geri çekme hakkı verilmiyor.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 16:41
  1. 18 Nisan Cumhurbaşkanlığı seçimi
  2. Cezayir
  3. gösteriler

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