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Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri

Nöbetçi eczane uygulaması insanlar için hayati önem arz etmekte. İnsanlar hastalandığında hemen en yakın nöbetçi eczaneyi araştırıyor. İşte 24 Eylül Pazartesi nöbetçi eczane Ankara Çankaya, nöbetçi eczane Ankara Mamak, nöbetçi eczane Ankara Keçiören, nöbetçi eczane Ankara Yenimahalle, nöbetçi eczane Ankara Altındağ, Ankara Mamak nöbetçi eczane, nöbetçi eczane Ankara Yenimahalle bu gece Ankara nöbetçi eczane isimleri

24 Eylül 2018 Pazartesi 18:43
Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri

Nöbetçi eczane uygulaması vatandaşlar için hayati önem arz etmekte. İnsanlar hastalandığında hemen en yakın nöbetçi eczaneyi araştırıyor. İşte 24 Eylül Pazartesi nöbetçi eczane Ankara Çankaya, nöbetçi eczane Ankara Mamak, nöbetçi eczane Ankara Keçiören, nöbetçi eczane Ankara Yenimahalle, nöbetçi eczane Ankara Altındağ, Ankara Mamak nöbetçi eczane, nöbetçi eczane Ankara Yenimahalle bu gece Ankara nöbetçi eczane isimleri

Kelebek Eczanesi Akyurt

Beyazıt Mah. Sevda Cad. No:4 / A-b Akyurt

Kurtuluş Eczanesi Çankaya

Yukarı Bahçelievler Mh. Kazakistan Cd. 157 / B Çankaya

Kıymet Eczanesi Çubuk

Atatürk Mah. Bosna Hersek Cad. No:81 / B Çubuk

Asya Eczanesi Etimesgut

Piyade Mah. 1681. Cad. No:38 / A Etimesgut

Berrak Sağlık Eczanesi Keçiören

Yayla Mah. Porsuk Sok. No:5 / A-b Keçiören

Aras Eczanesi Mamak

Bahçeleriçi Mah. Çarşı İçi Cad. No:81 / A Mamak

İlaçevi Eczanesi Sincan

Ulubatlı Hasan Mah. Candan Sok. No:1 / 1 Fatih / Sincan

Lokman Hekim Eczanesi Yenimahalle

Demetevler Mah. 357. Cadde No:20 / C Yenimahalle

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 18:43
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YORUM YAZ

  • paramechparamech4 gün önce
    İnternette bu bilgiyi veren yığınla yer varken haber sitesine mi kaldı bu iş???
  • vatandaşvatandaş26 gün önce
    Eczane adresleri neden güncel değil? Bazılarında telefon no bile yazmıyor.
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