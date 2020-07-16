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Korona Virüs

Başkent Ankara'da koronavirüs paniği! Testler pozitif çıktı, karantina başladı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir muhtar ve annesinin koronavirüs testleri pozitif çıkması üzerine yaşadıkları mahalle karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 15:26:00 -
Başkent Ankara'da koronavirüs paniği! Testler pozitif çıktı, karantina başladı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan muhtar ve annesinin yaşadığı mahalle, karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı bir mahallenin muhtarı ve annesinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Hastalığı önlemek için karantina başlatıldı

Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, hastalığın yayılmaması için mahallede karantina uygulanmasına karar verdi.

Jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışını kapattı, sağlık ekipleri mahallede önlem aldı.

Kaymakam Temel Ayca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahalle muhtarı ile annesinin evlerinde gözlem altında tutulduğunu, mahallede 14 gün karantina tedbirlerinin uygulanacağını söyledi.

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