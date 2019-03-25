Başkasının fotoğrafını paylaşırken bir kez daha düşünün

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Candide Şentürk, özellikle doktor, kuaför, diyetisyen gibi mesleklerdeki kişilerin sosyal medyadaki fotoğraf ve video paylaşımlarına dikkat çekti. Şentürk, "Paylaşılan başkasına ait fotoğraf ya da bilgiler, kişisel veri kapsamındadır. Eğer kişilerin izni olmadan paylaşım yapılırsa Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında hapis cezasına varan cezai yaptırımları bulunmaktadır" uyarısında bulundu.

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin isimden fotoğrafa kadar her türlü bilginin "kişisel veri" olarak tanımlandığını ifade eden Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Candide Şentürk, bunların izinsiz ele geçirilmesi ya da paylaşımının, cezai yaptırımları olduğunu söyledi. Sosyal medyada; hekim, diyetisyen, kuaför, güzellik uzmanı gibi meslek gruplarındaki kişilerin hastalarının ya da müşterilerinin fotoğraf ya da görüntülerini paylaştıklarına sıklıkla rastlandığını belirten Candide Şentürk, "izinsiz paylaşım" durumunda nelerle karşılaşabileceklerini anlattı. Şentürk, "Paylaşılan veriler tamamıyla kişisel veri olarak kabul edilecek bilgi ya da belgelerdir. Bu itibarla fotoğraf vb. sahibi kişinin, KVKK ve Türk Ceza Kanunu (TCK) bağlamında hakları ihlal edildiğinde başvurabileceği yollar bulunmaktadır. İzinsiz paylaşım yapan gerçek ya da tüzel kişilerin eylemlerinin TCK kapsamında cezalandırılması öngörülmektedir" dedi.

Hangi cezalar gelebilir

İzin almadan paylaşım yapmaları halinde hukuksal anlamda cezalarla karşılaşabileceklerine dikkat çeken Şentürk, "Kanunun verdiği bir yetki ya da kişisel veri sahibinin rızası söz konusu olmadıkça, kişilerin TCK 135 ila 140’ıncı maddelerinden birisi ya da birden fazlası ile ilgili cezai sorumlulukları yoluna gidilebilecektir. TCK’nın 135. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi suçu, 136. maddesinde verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu, 137. maddede bu suçların nitelikli halleri, 138. maddede verilerin yok edilmemesi suçu 140. maddede ise bu suçlara ilişkin olarak tüzel kişiler hakkında uygulanacak güvenlik tedbirleri düzenlenmiştir. Madde 135’e göre; hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi, Madde 136’ya göre ise kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişilerin, 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları öngörülmektedir. Yalnızca sosyal medyada değil kişisel verilerin elden ya da posta yoluyla verilmesi veya sanal ortamda taşınabilir bellek üzerine kaydedilerek ya da internet üzerinden elektronik posta ekinde gönderilmesi yoluyla verilmesi de suç kapsamındadır" şeklinde konuştu.

Bu suçların nitelikli hallerinde ceza oranının arttığını ifade eden Şentürk, "Madde 137’ye göre; kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle ya da belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi halinde ise ceza yarı oranında artırılır. Bu da alınabilecek cezanın 6 yılı bulabilecek olması demektir" şeklinde konuştu.

Benzer cezai yaptırımların pek çok durumda yaşanabileceğine dikkat çeken Şentürk, örneğin; bir kişinin telefonu, iletişim bilgileri vb. izinsiz olarak başka biriyle paylaşılması halinde yaşanabilecekleri de aktardı. Şentürk, "Bir kişinin telefonu ve iletişim bilgileri de tamamıyla kişisel veri olarak kabul edilmelidir. Bu bağlamda, birisinin telefon numarasını hattın sahibinin ya da kullanıcısının izni olmadan verilmesi, somut olayın arz ettiği özelliklere göre TCK 135 ya da 136. maddeleri kapsamında cezalandırılabilecektir" dedi.

Dr. Öğretim Üyesi Candide Şentürk, kendi izni dışında kişisel verileri paylaşılan kişilerin kolluk kuvvetleri ya da savcılığa başvurarak paylaşım yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunabileceğini de kaydetti.