Başkasının cevizini satmaya çalıştılar

Mersin’de başkasının cevizini gösterip, satmaya çalışarak 2 vatandaşı dolandırdıkları iddia edilen 2 kişi, gözaltına alındı. Mağdur kişilerden 100 bin lira aldıkları belirlenen şahıslar, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin’de kantin işletmeciliğini yapan B.G. ile yine kendisi gibi kantin işleten Z.Y., ortak ceviz ticareti yapmaya karar verdi. Bu arada mağdur 2 kişi, Serbest Bölgede depoda kendilerine ait ceviz olduğunu söyleyen M.B. ile tanıştı. Telefonla O.A. ile irtibata geçen M.B., müştekilerle 23 ton karşılığında 300 bin liraya anlaştıklarını söyledi. Ardından mağdur Z.Y.’yi bir depoya götüren şahıslar, cevizleri göstererek, önden 100 bin lira para yatırılmasını istedi. Bunun üzerine şüphelilere ait banka hesabına 100 bin lira yatıran müştekiler, daha sonra şüphelilere hiçbir şekilde ulaşamayınca dolandırıldığını anlayarak, polise şikayetçi oldu.

Başkasının cevizini kendi cevizleri gibi göstermişler

Şikayet üzerine çalışma başlatan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları teknik takip sonucunda O.A. ve H.İ.B.’yi gözaltına aldı. Yapılan araştırmada şüphelilerin müşteki Z.Y. isimli kadına gösterdikleri cevizin başka bir firmaya ait olduğu, kendi cevizleri gibi göstererek müştekiyi kandırdıkları tespit edildi.

Bugün emniyetteki ifadeleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi.