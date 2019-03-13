0553 313 94 23

Başkasının adına ehliyet sınavına giren şahıs yakalandı

Niğde’de başkasının yerine ehliyet sınavına giren ve "joker" diye tabir edilen 1 kişi yakalandı.

13 Mart 2019 Çarşamba 10:39
Başkasının adına ehliyet sınavına giren şahıs yakalandı

Niğde’de başkasının yerine ehliyet sınavına giren ve "joker" diye tabir edilen 1 kişi yakalandı.

 

Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başkaları yerine sınava giren "joker" diye tabir edilen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Niğde Spor Lisesi’nde yapılan ehliyet sınavında “Joker” olarak sınava girdiği tespit edilen D. K. ekipler tarafından gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 10:39
  1. Niğde
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eskişehirspor’dan Fuat Çapa eleştirilerine yanıt
    1. Eskişehirspor’dan Fuat Çapa..
    2. Başkan Fadıloğlu, Dünya Kadınlar..
    3. Ruhani Necef'te Sistani ile görüştü
    4. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Mansur..
    5. Lastik yüklü kamyonet kazaya davetiye..
    6. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Mansur..
    7. Siirt’te PKK’ya ait sığınaklar imha..
    8. "Girişimcilere 500 milyon TL bütçe..
    9. GÜNCELLEME - İzmir'de ByLock operasyonu
    10. Berlin’de Bursa imzası
    11. THY’nin uçuştan çektiği Boeing 737 MAX..
    12. Kaymakam Üçer: “Geceleri düdük sesi..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan oyuncu..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan eski KKTC..
    15. Silindir uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
    16. Otomobilin çarptığı kadın hayatını..
    17. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Hangi..
    18. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Mansur Yavaş..
    19. Rusya ve Çin, iki nükleer santral için..
    20. Erdoğan, İrsen Küçük'ün vefatı..
    21. Aydın Özel Kavaklı Anadolu Lisesi..
    22. Park halindeki tırların akülerini..
    23. Parkta bir genci 14 bıçak darbesi ile..
    24. İngiltere Büyükelçisi’nden..
    25. İstanbul’dan Samsun’a kargo ile..
    26. Aydemir: ‘Allahü Ekber Ruhu ilelebet..
    27. "Sahte bir senet var ve CHP'nin adayı..
    28. Türk Belgesel Ekibi’nin büyük başarısı
    29. Türel: “Muhalefetin projelerimizi..
    30. 19 Mayıs 1919'un 100. yılı anısına 19..
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Noter çilesi bitiyor
    Noter çilesi bitiyor
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!