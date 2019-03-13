Başkasının adına ehliyet sınavına giren şahıs yakalandı
Niğde’de başkasının yerine ehliyet sınavına giren ve "joker" diye tabir edilen 1 kişi yakalandı.13 Mart 2019 Çarşamba 10:39
Niğde’de başkasının yerine ehliyet sınavına giren ve "joker" diye tabir edilen 1 kişi yakalandı.
Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başkaları yerine sınava giren "joker" diye tabir edilen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Niğde Spor Lisesi’nde yapılan ehliyet sınavında “Joker” olarak sınava girdiği tespit edilen D. K. ekipler tarafından gözaltına alındı.
YORUM YAZ