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Başkasına ait kimlikle otelde yakalandı

Balıkesir’de çok sayıda motosiklet hırsızlığı gerçekleştiren şahıs, başkasına ait kimlikle kaldığı otelde yakalandı.

22 Mart 2019 Cuma 09:25
Başkasına ait kimlikle otelde yakalandı

Balıkesir’de çok sayıda motosiklet hırsızlığı gerçekleştiren şahıs, başkasına ait kimlikle kaldığı otelde yakalandı.


Balıkesir il merkezinde çaldığı motosikletleri sahil ilçelerine götürerek satan ve 7 ayrı suçtan aranan M.E. isimli şahıs, polisin titiz takibi sonucu yakalandı. Karesi ilçesinde motosiklet çalındığı ihbarını alan oto hırsızlık dedektifleri bölgede geniş çaplı arama gerçekleştirdi. Bölgeye yakın bir otelde de arama yapan ekipler, otel çalışanlarına şüpheli şahsın fotoğrafını göstererek otelde kalıp kalmadığını öğrendi. Otele giriş yapan şahsın başkasına ait kimlik kullandığını tespit eden ekipler, M.E. isimli hırsızı kaldığı odasında kıskıvrak yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şahıs yapılan sorgusunda en son çaldığı motosiklet ile beraber daha önce çaldığı 5 motosikleti de itiraf etti. Mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak Balıkesir L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 09:25
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