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Başkanvekili Özdoğan’dan Nursaçan’a hayırlı olsun ziyareti

Hacılar Belediye Başkanvekili Bilal Özdoğan, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi seçimlerinde güven tazeleyen Başkan Tahir Nursaçan’ı ziyaret ederek ’hayırlı, uğurlu olsun’ dileklerini iletti.

06 Mart 2019 Çarşamba 12:24
Başkanvekili Özdoğan’dan Nursaçan’a hayırlı olsun ziyareti

Hacılar Belediye Başkanvekili Bilal Özdoğan, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi seçimlerinde güven tazeleyen Başkan Tahir Nursaçan’ı ziyaret ederek ’hayırlı, uğurlu olsun’ dileklerini iletti.


AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Övüç ve Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 17. Olağan Genel Kurulunda yeniden seçilerek güven tazeleyen Başkan Tahir Nursaçan ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret eden Hacılar Belediye Başkanvekili ve Cumhur İttifakı Hacılar Belediye Başkan Adayı Bilal Özdoğan, “Belediye olarak tüm sanayici ve işadamlarımızın yanındayız ve destekçisiyiz. Ülkemizin ve şehrimizin kalkınması için çaba gösteren ve bu manada her türlü yatırımın yolunu açmak için çalışmalar yürüten Kayseri Organze Sanayi Bölgemizin değerli Başkanı Tahir Nursaçan ve Yönetim Kurulu Üyelerini tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Kurumlar olarak biz çalışacağız ki ülkemiz, şehrimiz ve halkımız kazansın” ifadelerini kullandı.


Hacılar Belediye Başkanvekili ve Cumhur İttifakı Hacılar Belediye Başkan Adayı Bilal Özdoğan’ın yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nursaçan ise, “Yakın bir zamanda seçime girecek olan Hacılar Belediyesi Başkanvekilimiz Bilal Özdoğan ve ekibinin yanındayız ve destekçisiyiz. Kendilerine başarılar diliyorum. Hacılarımız için hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 12:24
  1. doğa

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