Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor ve Eğitim Şube Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Satranç Turnuvası sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu (TSF)iş birliğiyle bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Satranç Turnuvası sona erdi. İki kategoride toplamda 100 sporcu ve 600 karşılaşmanın yapıldığı müsabakalarda dereceye girenler belli oldu.

Dereceye girenlere ödüllerini veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor ve Eğitim Şube Müdürü Aziz Çiftçi, "15 branşta düzenlediğimiz başkanlık turnuvası başlangıcını satrançla yaptık. İki kategori şeklinde oldu. Gençlerimiz 7-16 yaş ve 16 yaş üzeri olmak üzere toplam iki kategoride yarıştılar. Güzel bir başlangıç yaptık. Bundan sonra da 14 branşta çalışmalarımızı arttırıp yoğun katılım olmasını sağlayacağız. Hedefimiz tüm gençlerimize ve çocuklarımıza ulaşmak" dedi.

Şanlıurfa Satranç İl Temsilcisi Memduh Durmak da, “Şanlıurfa’da satranç organizasyonunu yaptık. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemizin düzenlemiş olduğu başkanlık satranç turnuvasını yönettik. 100 sporcunun katıldığı turnuvada 600 maç yaptık. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne organizasyondan dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu.

İki kategoride gerçekleşen turnuvada büyükler kategorisinde birinci Ayhan Alpaslan, ikinci Mahmut Alagöz ve üçüncü Mehmet Boğaakça olurken, küçükler kategorisinde ise Nidal Hevi Oğur birinci, Muhammed Yasin Gönel ikinci ve Sümeyra Ertaş üçüncü oldu.