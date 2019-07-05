0553 313 94 23

"Başkanlık adaylarının seçilme süreci şeffaf olmadı"

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker:- "(AB Komisyonu Başkanlığı için aday belirlenmesi) Süreç çok şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmedi. 2014'te benim başkan olarak atanmamı sağlayan Spitzenkandidat süreci şeffaftı"

05 Temmuz 2019 Cuma 12:31
"Başkanlık adaylarının seçilme süreci şeffaf olmadı"

HELSİNKİ (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, halefi olması için aday gösterilen Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in seçilme sürecinin şeffaf olmadığını savundu.

AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nın Finlandiya'ya geçmesinin ardından Helsinki'de Finlandiya Başbakanı Antti Rinne ile basın toplantısı düzenleyen Juncker, birliğin stratejik önceliklerini hayata geçirmek için daha önce görülmemiş düzeyde liderlik vasıfları sergilenmesi gerektiğini belirtti.

AB üyesi ülkelerin liderlerinin birliğin temel kurumlarının başkanlıklarına atanacak adaylar için yürüttüğü müzakereler hakkında düşüncesinin sorulması üzerine Juncker, "Süreç çok şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmedi. 2014'te benim başkan olarak atanmamı sağlayan Spitzenkandidat süreci şeffaftı." diye konuştu.

Juncker, AB Komisyonu Başkanının Avrupa Parlamentosu'ndaki siyasi grupların liste başı adaylarından seçilmesini öngören Spitzenkandidat sisteminin bir gelenek haline getirilmemesini üzüntüyle karşıladığını belirtti.

"Emsalsiz biri" olduğunu savunan Juncker, "Bu nedenle tarihe geçeceğimi düşünüyordum. Ancak tarih beni ilk ve son Spitzenkandidat olarak anacak." ifadelerini kullandı.

AB liderleri, günler süren müzakerelerinin ardından AB Komisyonu Başkanlığına Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanlığına Belçika Başbakanı Charles Michel, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilciliğine İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanlığına ise Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Fransız Christine Lagarde'ı aday göstermişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 12:31
  1. ab konseyi dönem başkanlığı
  2. Finlandiya
  3. Juncker
  4. spitzenkandidat
  5. şeffaflık

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Süper Lig'de kalıcı olacağız"
    1. "Süper Lig'de kalıcı olacağız"
    2. Ödemiş Kent Konseyi, çalışmalarına..
    3. Malatya'da patlayıcı yüklü otomobilin..
    4. Karabük’te trafiğe kayıtlı araç 66 bin..
    5. Başkan Öner Başbağlar katliamını..
    6. İsmail Balaban Kırkpınar’da üçüncü kez..
    7. Eyüpsultan’da yaz okulları şenlikle..
    8. İncirliova Belediyesi Yaz Spor..
    9. İlk hacı kafilesi kutsal topraklara..
    10. MKE Ankaragücü'nün genç kalecisi..
    11. (Özel)Çatıda kurduğu sera ile 10..
    12. Gaziantep’in meşhur lezzetleri..
    13. Finansal Kurumlar Birliği 7. Olağan..
    14. TMO Genel Müdürü Güldal’dan, Başkan..
    15. Ormanlık alana ekilmiş 512 kök hint..
    16. Sanat ile ahşap sergide buluştu
    17. Turkcell Bilişim 500’den ödülle döndü
    18. Bakan Dönmez: "İleri teknoloji..
    19. Tramvay artık OMÜ kampüsünde
    20. "Srebrenitsa soykırımı ile ilgili..
    21. "Burun estetiği operasyonu yazın..
    22. Zırhlı Birliklerde yemin töreni
    23. Almanya’da 5G teknolojisi kullanıma..
    24. Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    25. Türk Silahlı Kuvvetlerine yeni zırhlı..
    26. Güneşin zararlı etkileri hakkında..
    27. Putin, Türkiye'nin partner ülke olduğu..
    28. Bakan Kasapoğlu milli sporcuları..
    29. PTT’den bir ilk, "Deniz Postası"..
    30. Borsa günün ilk yarısında yükseldi
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"