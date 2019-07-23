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Başkanlardan ‘Basın Bayramı’ mesajı

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve AK Parti İl Başkanı Av.

23 Temmuz 2019 Salı 20:06
Başkanlardan ‘Basın Bayramı’ mesajı

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve AK Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz 24 Temmuz Türk Basınında sansürün kaldırılışının 111. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.


Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Türk Basınında sansürün kaldırılmasının yıl dönümü olarak her yıl 24 Temmuz´da kutlanan Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Vergili, geçmişte olduğu gibi günümüzde de toplumsal yaşantıda basının çok önemli bir yeri olduğunu kaydetti.


Vergili mesajında “Basın, yaşadığımız bölge ve tüm dünyadaki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlamaktadır. Toplumun doğru bilgilendirilmesi çok büyük bir öneme haiz olduğu gibi, bunu mümkün kılabilmek için de, özgür bir basına ihtiyaç vardır. 24 Temmuz 1908’de sansürün kaldırılması yönünde alınan karar, işte bu bakımdan tarihi bir önem taşımaktadır. Dünya üzerinde yaşanan gelişmeler sansürün uygulandığı ülkelerin geri kaldığını, basın özgürlüğün olduğu ülkelerin geliştiğini ve kalkındığını göstermiştir. Bir başka deyişle, bir ülkede basının özgürlüğü, demokrasisinin de kalitesini gösteren önemli bir ölçüttür.Bu duygu ve düşüncelerle, 111. Yıldönümünde bütün gazetecilerin ve basın kuruluşlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını en kalbi duygularımla kutluyor, görevlerinde kolaylık ve başarılar diliyorum" dedi.


-Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse


Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.


Başkan Köse mesajında, halkın sesi ve vicdanı olan gazetecilik mesleğinin teknolojik gelişmelerle birlikte farklı boyutlar kazandığını ifade ederek gazeteciliğin zaman kavramı gözetmeden icrasıyla birlikte zor ve meşakkatli bir meslek olduğunu söyledi.


Başkan Köse mesajında şu ifadelere yer verdi: “Yazılı, görsel ve işitsel medya ile teknolojik gelişmelerle ilerleme kaydeden internet gazeteciliği ve sosyal medya ile farklı bir boyut kazanmış gazetecilik mesleğinin icrası, bir o kadar önem kazanmıştır. Belediye olarak faaliyetlerimizin ve çalışmalarımızın halka duyurulmasında, etkin bir rol üstlenen demokrasinin koruyucusu basın mensuplarımızın ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışı ile ifa etmekte oldukları kamu hizmetlerinden dolayı tüm gazete, radyo, internet gazetesi ve televizyon çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını tebrik ediyor, vefat etmiş tüm gazetecilere Allah’tan rahmet diliyorum.”


-Başkan Altınöz’den Basın Bayramı mesajı


AK Parti Karabük İl Başkanı Altınöz 24 Temmuz“Basın Bayramı” dolayısıylakutlama mesajı yayımladı.


Altınöz, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Meşrutiyetin ilanı ile birlikte gazetelerin ilk kez sansürsüz olarak yayınlanmaya başlandığı 24 Temmuz 1908 tarihini, ülkemizde her yıl ‘Basın Bayramı’ olarak kutlamaktayız. Demokrasinin vazgeçilmez kurumlarından biri olan basının; vatandaşların doğruları öğrenme, bilgiye ulaşma, düşünce ve ifade özgürlüğünün en etkili aracı olarak yeri ve önemi büyüktür. “Basın, Milletin müşterek sesidir” diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’te haber alma ve haber yayma gibi görevlerinin yanında, basının toplumu aydınlatması ve yönlendirmesi bakımından önemli bir görev üstlendiğine dikkat çekmektedir. Nitekim; Vatanın birliğine ve bölünmez bütünlüğüne, milletimizin bağımsızlığına, temel hak ve hürriyetine yönelik yapılan saldırılara karşı basının ne kadar önemli bir görev üstlendiğine, 15 Temmuz 2016 gecesi hep birlikte şahit olduk. İlimizde de kamuoyunu aydınlatıcı bir görev üstlenen yerel basın kuruluşlarının, aynı bilinç ve görev anlayışı içerisinde, Karabükümüzün sosyoekonomik ve kültürel yönden kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Türk Basınında sansürün kaldırılışının 111’inci Yıldönümünde tüm basın mensuplarımızın Basın Bayramı’nı kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim.”

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 20:06
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