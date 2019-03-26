0553 313 94 23

Başkanlara Kılıçaslan Mahallesi’nde coşku

Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr.

26 Mart 2019 Salı 15:17
Başkanlara Kılıçaslan Mahallesi’nde coşku

Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç ile Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi’nin Kılıçaslan Mahallesinde vatandaşlarla buluştu.


31 Mart seçimleri için gece gündüz demeden çalışmalarına devam eden Başkan Büyükkılıç ve Başkan Palancıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Ülke, yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyesi adaylarıyla Kılıçaslan Mahallesini ziyaret etti. Burada soğuk havaya rağmen, mahallelinin sıcak sevgisiyle karşılanan başkanlar vatandaşların gönlüne girdi.


Açık hava toplantısında konuşan Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri modeli belediyeciliğin ülkede örnek olduğunu belirterek, “Bu konuda emeği geçen Özhaseki ve Memduh başkanlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.


Bu dönemde Melikgazi ilçesinin çok daha şanslı olduğunu ifade eden Palancıoğlu, “Memduh Başkan, Büyükşehire geçtiğinde bizim elimizden tutacak. Birlikte gece gündüz çalışıp Melikgazi’yi daha ileri taşıyacağız. Hayatım boyunca hep belediyecilikle ilgili konularda çalıştım. Sadece Melikgazi’de yaşayanların değil, şehir dışından gelenlerin de uğrak yeri olan burayı, daha ileri taşıyacağız. Bizim derdimiz gençlik, aile yapımız, eğitim, istihdam. Eğer aile yapımızı koruyamazsak bölünüp parçalanırız. Bu konularda ülkemize örnek olacak projeler yapacağız. Sizlerden destek ve dua bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.


Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç ise, gece gündüz demeden şimdiye kadar hep Melikgazi için çalıştıklarını anlatarak, “Sayın Cumhurbaşkanımızın uygun görmesiyle 24 Kasım’dan beri Kayseri için koşturmaya devam ediyoruz. Her kurum, kuruluş, paydaş, vatandaş, mahallelimiz ve ilçemizi dinliyoruz. Taleplerini alarak projelerimizi hazırladık. 16 belediye başkan adayımızla yaptığımız toplantıda kimseyi karşısına almadan, ötekileştirmeden, sadece ilçesiyle ilgili konuları paylaşan bir yaklaşımı sergiledik. İşte bu Kayseri ve Cumhur İttifakı ayrıcalığıdır. Talas’taki hizmetlerle gönüllerde yer edinen Mustafa Başkanımızla el ele vererek Melikgazi ve Kayserimiz için çalışacağız.” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 15:17
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Matadorlar meclise giriyor
    1. Matadorlar meclise giriyor
    2. Ömer İşlek’ten Korkuteli’ne "Doğal..
    3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan..
    4. Gaün öğrencilerine akademik kariyer..
    5. Merdiven boşluğuna düşen yaşlı kadın..
    6. ASAT’tan Elmalı ve Korkuteli’ne modern..
    7. Kartal Belediyesi’nden bez torba..
    8. İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel..
    9. Balkon, teras ve hobi bahçeleri 49 bin..
    10. Şehir hastaneleri personel alımı 2019..
    11. Elektrik sektöründe 15 yılda 100..
    12. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, A..
    13. Taraftarları kırmayan Erdoğan talimatı..
    14. Bakan Varank, Siteler esnafını ziyaret..
    15. ANALİZ - Kuzey Akım 2: Yeni bir..
    16. Rus denizaltısı Çanakkale Boğazı'ndan..
    17. Boşanmak isteyen eşini çocuklarının..
    18. Altınbeşik Mağarası yolu yenileniyor
    19. Ziyafet Sofrası’na büyük beğeni
    20. Bursaspor'da Alanyaspor maçı..
    21. Uysal, “Emniyet teşkilatının yüz..
    22. İş-Kur Genel Müdürü Uzunkaya: Güçlü..
    23. Lübnan Müftüsü'nden ABD'nin "Golan..
    24. Togar: “İşçilerimizin belediyede..
    25. Pendik’te tır ile kamyonet çarpıştı: 3..
    26. Türkiye teknoloji buluşmaları..
    27. Çalıntı rögar kapakları ile..
    28. AÇSH İl Müdürlüğünde İş Kulübü açıldı
    29. Mevlüt Uysal, “Büyükçekmece’nin..
    30. Adam olacak çocuklar sahnede
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız