Başkanlara Kılıçaslan Mahallesi’nde coşku

Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç ile Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi’nin Kılıçaslan Mahallesinde vatandaşlarla buluştu.

31 Mart seçimleri için gece gündüz demeden çalışmalarına devam eden Başkan Büyükkılıç ve Başkan Palancıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Ülke, yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyesi adaylarıyla Kılıçaslan Mahallesini ziyaret etti. Burada soğuk havaya rağmen, mahallelinin sıcak sevgisiyle karşılanan başkanlar vatandaşların gönlüne girdi.

Açık hava toplantısında konuşan Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri modeli belediyeciliğin ülkede örnek olduğunu belirterek, “Bu konuda emeği geçen Özhaseki ve Memduh başkanlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Bu dönemde Melikgazi ilçesinin çok daha şanslı olduğunu ifade eden Palancıoğlu, “Memduh Başkan, Büyükşehire geçtiğinde bizim elimizden tutacak. Birlikte gece gündüz çalışıp Melikgazi’yi daha ileri taşıyacağız. Hayatım boyunca hep belediyecilikle ilgili konularda çalıştım. Sadece Melikgazi’de yaşayanların değil, şehir dışından gelenlerin de uğrak yeri olan burayı, daha ileri taşıyacağız. Bizim derdimiz gençlik, aile yapımız, eğitim, istihdam. Eğer aile yapımızı koruyamazsak bölünüp parçalanırız. Bu konularda ülkemize örnek olacak projeler yapacağız. Sizlerden destek ve dua bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç ise, gece gündüz demeden şimdiye kadar hep Melikgazi için çalıştıklarını anlatarak, “Sayın Cumhurbaşkanımızın uygun görmesiyle 24 Kasım’dan beri Kayseri için koşturmaya devam ediyoruz. Her kurum, kuruluş, paydaş, vatandaş, mahallelimiz ve ilçemizi dinliyoruz. Taleplerini alarak projelerimizi hazırladık. 16 belediye başkan adayımızla yaptığımız toplantıda kimseyi karşısına almadan, ötekileştirmeden, sadece ilçesiyle ilgili konuları paylaşan bir yaklaşımı sergiledik. İşte bu Kayseri ve Cumhur İttifakı ayrıcalığıdır. Talas’taki hizmetlerle gönüllerde yer edinen Mustafa Başkanımızla el ele vererek Melikgazi ve Kayserimiz için çalışacağız.” şeklinde konuştu.