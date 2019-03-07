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Başkanlara 19 Mayıs Mahallesi’nde yoğun ilgi

Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç ile Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, 19 Mayıs Mahallesinde vatandaşların büyük coşkusuyla karşılandı.

07 Mart 2019 Perşembe 14:27
Başkanlara 19 Mayıs Mahallesi’nde yoğun ilgi

Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç ile Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, 19 Mayıs Mahallesinde vatandaşların büyük coşkusuyla karşılandı.


31 Mart seçimleri kapsamında çalışmalarına hız kesmeden devam eden başkanlar, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hasan Nuri Kuş, İlçe Kadın Kolları Başkanı Nadire Arık, yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyesi adaylarıyla 19 Mayıs Mahallesi sakinleriyle buluştu. Yoğun ilgiyle karşılanan başkanlar, salona vatandaşların alkışları eşliğinde girdi.


Burada konuşan Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, Talas’ın Kayseri’nin parlayan bir yıldızı olduğunu söyledi. Beş yıllık görev sürecinde Talas’a emek verdiklerini belirten Başkan Palancıoğlu, Türkiye’ye örnek işler yaptıklarını kaydetti. Konuşmasında Memduh Büyükkılıç’a yaptığı çalışmalar için teşekkür eden Palancıoğlu, “20 yıl Melikgazi’ye hizmet etti. Yeter mi? Yetmez. Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda Melikgazi’yi daha da güzelleştirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.


Melikgazi’ye yapacakları çalışmalardan bahseden Palancıoğlu, “Çocuklarımız için masal evi ve kütüphaneler yapacağız. Alışveriş merkezlerine oyuncak kumbaraları koyacağız. Evlerde kullanılmayan oyuncakları paketleyip maddi durumu olmayan çocuklara vereceğiz, yüzlerini güldüreceğiz. Oyuncak kütüphanesinde zeka oyunları, ahşap oyuncaklar olacak. Belli bir süre sonra iade edilecek. Oralarda çocuklarımızın iletişimlerini güçlendirmek için şarkılar söyleyecekleri ortamlar yer alacak. Hayal dünyalarını geliştirecek masallar olacak. Ayrıca teknoloji atölyeleriyle faydalı işler yapmalarını sağlayacağız. Boş işlerden ve kötü alışkanlıklardan çocuklarımızı ve gençlerimizi kurtaracak böyle çeşitli çalışmalarımız olacak. Bütün sosyal ve kültürel çalışmalarımız aile yapımızı ve gençliğimizi koruyacak şekilde olacak.” diye konuştu.


Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç ise, Melikgazi’nin cazibe merkezi haline geldiğini anlatarak, “Bizim birliğimiz, bereketimizdir. Bizlere güvendiniz. Bundan sonra da sizlere layık olmaya çalışacağız. Mazeret üretmeden hizmet üretmeye çalışıyoruz. Çok şükür iyi bir noktaya geldik. Ama bunlar yetmez, daha fazlasını birlikte yapacağız. Melikgazi’yi siz değerli hemşehrilerimiz Melikgazi yaptı. Ekip çalışmasıyla Kayserimiz marka şehir oldu. Şimdi markalar şehri için el ele çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.


Yapacakları bazı çalışmalara değinen Başkan Büyükkılıç şöyle konuştu: “Trafik ışıklarını tek merkezden yöneteceğiz. Ulaşımda otobüs ve tramvay seferleri sayılarını artıracağız. Belsin’den Şehir Hastanesine raylı sistem hayata geçirilecek. Anayurt’tan da raylı sistem hattı bağlanacak. Eksikleri biliyoruz ve bunları yapacak birikim ve ekibimiz var. Yeter ki birbirimize sahip çıkalım.”


Konuşmaların ardından vatandaşların kucak açtığı başkanlar, fotoğraf çekinme taleplerini geri çevirmedi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 14:27
  1. fotoğraf
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