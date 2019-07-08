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Başkanlar uzlaştı, şoför ve yolcular rahatladı

Aydın Efeler ilçe merkezinde yaklaşık 5 yıl boyunca dönemin Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan’ın izin vermemesi nedeniyle yaşanan trafik sorunu yeni başkanların uzlaşması ile sona erdi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:59
Başkanlar uzlaştı, şoför ve yolcular rahatladı

Aydın Efeler ilçe merkezinde yaklaşık 5 yıl boyunca dönemin Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan’ın izin vermemesi nedeniyle yaşanan trafik sorunu yeni başkanların uzlaşması ile sona erdi. Aydın İzmir Bulvarı eski otogar önünde yaşanan trafik yoğunluğu eski garajın bindirme yeri olarak minibüslerin kullanıma açılması ile hem şoförler hem de yolcular rahatladı.


Seçimin ardından Efeler Belediye Başkanı’nın değişmesi ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı ile Efeler Belediye Başkanı’nın uzlaşı içinde hareket etmesinin binlerce kişiyi sevindirdiğini belirten Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası başkanı Semih Özmeriç, “Maalesef Efeler Belediyesi’nin önceki dönem yönetiminin 5 yıldır atıl duran bu alanı kullandırmaması nedeniyle İzmir Bulvarı’nın başlangıcında ciddi trafik yoğunluğu ve kaza riski yaşanıyordu. Başkanlar uzlaştı, sorun ve tehlike ortadan kalktı” diyerek şoförler adına hem Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay’a hem de Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.


Sorunun çözümü çok basit olmasına rağmen anlamsız bir inat nedeniyle 5 yıldır çile çekildiğini belirten Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, “Yeni otogara taşınılması ile atıl duruma düşen Efeler Belediyesi mülkiyetindeki eski otogarı anlamsız bir inat nedeniyle şoförlerimiz kullanamadı. Batı istikametine giden tüm minibüs ve otobüsler yoğunluğun en fazla olduğu eski otogar önünde yolcu alımlarını buradaki cepte yapıyor ve bu sırada trafik ve can güvenliği ciddi tehlikeye düşüyordu. Efeler Belediyesi’nde başkan değişince başkanlar uzlaştı, bu alanda koridor oluşturularakşoför ve yolcuların hizmetine açıldı. Bu olumlu gelişme için her başkanımıza şoförlerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.


Uzlaşma sonucu çıkan bu kararın Zafer Meydanı’ndaki eski minibüs garajında da benzer şekilde uygulanmasını isteyen Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, “Özelleştirildiği için ciddi sıkıntı yaşanılan Nazilli otogarındaki sorunun da bir an önce çözülmesini bekliyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:59
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