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Adım adım izlemeye alındı! Erdoğan bizzat takip edecek

AK Partili belediye başkanlarının vaatleri ve sürdürdükleri faaliyetlerinin karnesi çıkarılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan süreci bizzat takip edecek.

30 Temmuz 2019 Salı 09:34
Adım adım izlemeye alındı! Erdoğan bizzat takip edecek

AK Parti tarafından dijital ortamda kurulan yeni takip sistemi için veri girişine başlandı. AK Partili belediye başkanlarının vaatleri ve sürdürdükleri faaliyetlerinin adım adım takip edildiği sistemle başkanların karnesi çıkarılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta yaptığı toplantıda AK Partili belediye başkanları ve il başkanlarının çalışmalarını bizzat takip edeceğini belirtirken AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, AK Parti Belediye başkanlarını “Akıllı Yerel Yönetimler Bilgi Sistemi” ile takibe aldı. Dijital ortamda kurulan takip sistemine belediye başkanları yaptıkları faaliyetleri ve vaatleri girmeye başladı.

Adım adım takip

Sistem üzerinden projelerinin uygunluğu, maliyeti, bölge halkının istek ve beklentilerini karşılayıp karşılamadığı, yapımı aşamasında gerçekleştirilen adımları, projenin zamanında tamamlanıp tamamlanmadığı gibi adımlar takip edilen başlıklar arasında olacak.

Süreçlere denetim

AK Partili belediyelerin sistem üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 11 maddelik manifestodaki başlıklara uyup uymadıklarına da bakılacak. Sistemle belediyelerin bütçe kullanım süreçleri denetlenebilecek. Belediye başkanlarının eksik ya da hatalı uygulamaları buradan takip edilerek anında uyarılacak. Atılan bütün adımlar AK Parti Yerel Yönetim Başkanlığı tarafından takip edilmiş olacak.

Vekiller çalışıyor

Öte yandan, AK Partili milletvekilleri Meclis’in tatil olmasının ardından çalışmalarına bölgelerinde devam ediyor. Kendi illerine giderek oradaki çalışmalara ağırlık veren vekiller bölgelerinde parti teşkilatlarının her kademesi ile bir araya geliyor. Mahalle, ilçe ve il teşkilatları ile toplantılar yapan vekiller, vatandaşlarla da buluşuyor.

(Türkiye Gazetesi)

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 09:34
  1. AK Parti
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. belediye başkanları

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