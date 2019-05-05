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Erdoğan izlenecek stratejiyi anlattı! Başkanlar kafalarına göre davranamayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin çoğunluğunu kazandığı belediye meclislerinde izlenecek stratejiyi anlattı. Erdoğan'ın "Belediyeyi ‘çalıştırmama’ üzerine hareket etmeyeceğiz ama başkanları sıkıştıracağız. Alınacak kararların kontrolü bizde olacak" dediği öğrenildi.

05 Mayıs 2019 Pazar 07:54
Erdoğan izlenecek stratejiyi anlattı! Başkanlar kafalarına göre davranamayacak

AK Parti, muhalefetin kazandığı ancak meclis çoğunluğu kendilerinde olan belediye meclislerinde izlenecek stratejiyi belirledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti’nin çoğunluğunu kazandığı belediye meclislerinde, muhalefetten olan belediye başkanının ‘Elinin rahat olmayacağını’ söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti MYK’nın son toplantısında, muhalefetin kazandığı büyükşehir belediyelerinde izlenecek yol haritası masaya yatırıldı. Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere belediye meclislerinde çoğunluğun AK Parti’de olduğunu hatırlatan Erdoğan “İstanbul’da 39 ilçenin 24’ünde AK Parti, birinde MHP olmak üzere; 25 ilçeyi Cumhur İttifakı olarak almış bulunuyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisindeki toplam 312 üyeden 176’sı AK Parti’ye, 4’ü MHP’ye 132’si ise diğer partilerin üyeleri. Ankara’da da durum farklı değildir. 25 ilçe belediyesinden 19’unu AK Parti, 3’ünü MHP aldı. İlçelerde ve belediye meclisinde ezici çoğunluk elde ettik. Buradan hareketle, çoğunluk bizde diye belediyeyi ‘Çalıştırmama’ üzerine hareket etmeyeceğiz ama başkanları sıkıştıracağız. Elleri o kadar da rahat olmayacak, kafalarına göre hareket edemeyecekler. Meclislerde alınacak kararların kontrolü bizde olacak” diye konuştu.

Her adım değerlendirilecek

Erdoğan, bu iki belediye dâhil AK Parti’den muhalefete geçen belediyelerde personelin haklarının korunmasının yakından takip edileceğini de hatırlattı. AK Parti kurmayları, muhalefetin ‘Bizi çalıştırmıyorlar’ bahanesine sığınmaması için belediyelerde atılacak her adımı değerlendirerek, vatandaşın lehine olacak uygulamaların destekleneceği bilgisini verdi.

Koordinatör tayin edildi

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki İstanbul için ‘Koordinatör’ olarak tayin edildi. Yerel yönetimler başkan yardımcılarından bazıları da Ankara başta olmak üzere, AK Parti’nin kaybettiği büyükşehirlerden sorumlu olacak. İlçe belediye başkanları arasındaki koordinasyonu bu isimler sağlayacak.

(Türkiye)

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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 07:54
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. AK PARTİ
  4. Erdoğan
  5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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