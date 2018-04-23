Bağcılar Belediyesi tarafından "23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali" kapsamında düzenlenen etkinlikte, çizgi roman formatındaki "Başkanla Süper Gezi" kitabını okuyanlar arasından noter huzurunda yapılan çekilişle 85 bin öğrenci arasından belirlenen 23 öğrenci, helikopter turu hediyesi kazandı.

Yenikapı'daki helikopter pistinde bir araya gelen çocuklar, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ile helikoptere binerek Kız Kulesi'nden Dolmabahçe Sarayı'na, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ayasofya'ya, şehrin tarihi ve turistik yerlerini havadan görme imkanı buldu.

İstanbul'u gökyüzünden izleyen çocukların, yaşadığı heyecanın yüzlerine yansıdığı görüldü.

Mahmutbey İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Sümeyye Baysal, ilk defa helikoptere bindiğini ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Helikopterle gezerken camileri, köprüleri gördüğünü kaydeden Baysal, "İstanbul’u daha önce böyle görmemiştim." dedi.

Abdurrahman - Nermin Bilimli İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Ahmet Kayra Aras da ilk defa helikoptere bindiğini, büyüyünce özel harekat polisi olmak istediğini belirtti.

23 Nisan'ın helikopter turuyla iyi geçtiğini dile getiren Aras, "İstanbul'u gökyüzünden görmek daha güzeldi." diye konuştu.