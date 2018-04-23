Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

"Başkanla süper gezi"

3 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Bağcılar'da oturan 23 çocuk, ilk kez helikopterle İstanbul turu yaptı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 13:41
"Başkanla süper gezi"

Bağcılar Belediyesi tarafından "23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali" kapsamında düzenlenen etkinlikte, çizgi roman formatındaki "Başkanla Süper Gezi" kitabını okuyanlar arasından noter huzurunda yapılan çekilişle 85 bin öğrenci arasından belirlenen 23 öğrenci, helikopter turu hediyesi kazandı.

Yenikapı'daki helikopter pistinde bir araya gelen çocuklar, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ile helikoptere binerek Kız Kulesi'nden Dolmabahçe Sarayı'na, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ayasofya'ya, şehrin tarihi ve turistik yerlerini havadan görme imkanı buldu.

İstanbul'u gökyüzünden izleyen çocukların, yaşadığı heyecanın yüzlerine yansıdığı görüldü.

Mahmutbey İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Sümeyye Baysal, ilk defa helikoptere bindiğini ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Helikopterle gezerken camileri, köprüleri gördüğünü kaydeden Baysal, "İstanbul’u daha önce böyle görmemiştim." dedi.

Abdurrahman - Nermin Bilimli İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Ahmet Kayra Aras da ilk defa helikoptere bindiğini, büyüyünce özel harekat polisi olmak istediğini belirtti.

23 Nisan'ın helikopter turuyla iyi geçtiğini dile getiren Aras, "İstanbul'u gökyüzünden görmek daha güzeldi." diye konuştu.

 

 

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 13:41
  1. İstanbul
  2. Lokman Çağrıcı
  3. Ahmet Kayra Aras
  4. Sümeyye Baysal

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'den Almanya'ya nota
    1. Türkiye'den Almanya'ya nota
    2. ABD'den Türkiye sınırına hava üssü!
    3. Putin Macron'la görüştü!
    4. Yunanistan Türkiye'ye takas yanıtı
    5. Bay Kemal'den meclisi karıştıran çıkış!
    6. HÜDA PAR, YSK'ya başvurdu!
    7. Avrupa ülkesine büyük şok! Grevler..
    8. İngilizler Türkiye'ye akın etti:..
    9. Kayserili aklı: "Telefona değil yola..
    10. 3 partiden ortak cumhurbaşkanı adayı!
    11. Başakşehir'de şok! Arda'nın yeni..
    12. İP'li Halaçoğlu'ndan olay paylaşım:..
    13. Halep’teki Ermenilerin Türk düşmanlığı!
    14. ABD Kongresi sözde ‘Ermeni Soykırımı’..
    15. Akıllı telefon kullanıcılarına..
    16. Bayburt'ta vali koltuğu engelli..
    17. Aile boyu hırsızlığa polis baskını!
    18. 5 MHP'linin İYİ Parti'ye geçeceği..
    19. İlk günden mecliste İP krizi
    20. Olaylı derbi sonrası gözaltı sayısı..
    İyi Parti'ye transfer olan CHP'li vekilin gözyaşları
    İyi Parti'ye transfer olan CHP'li vekilin gözyaşları
    Yargıtay’dan emsal karar: Prim düşük yatınca…
    Yargıtay’dan emsal karar: Prim düşük yatınca…
    O kovulmuş, yerine bin Selman getirilmişti... 'Darbeyi o prens yaptı'
    O kovulmuş, yerine bin Selman getirilmişti... 'Darbeyi o prens yaptı'
    Terbiyesiz Eski Bakan: Bahçeli'yi tanıyan biri var mı? Hiç pavyona gitmiş mi rakı içmiş mi?
    Terbiyesiz Eski Bakan: Bahçeli'yi tanıyan biri var mı? Hiç pavyona gitmiş mi rakı içmiş mi?
    Akit TV'de anlattı: Ahmet Türk Erdal İnönüyü öldürecekti!
    Akit TV'de anlattı: Ahmet Türk Erdal İnönüyü öldürecekti!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İYİ Parti'ye geçişler sonrası CHP'de ilk çatlak
    İYİ Parti'ye geçişler sonrası CHP'de ilk çatlak
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!