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Başkanın makam aracı sünnet arabası, kendisi ise şoför oldu

Erzurum’un Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, çocuk evlerinde kalan çocukların sünnet töreni için makam aracını sünnet arabası yapıp şoför koltuğuna geçti.

25 Temmuz 2019 Perşembe 10:45
Başkanın makam aracı sünnet arabası, kendisi ise şoför oldu

Erzurum’un Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, çocuk evlerinde kalan çocukların sünnet töreni için makam aracını sünnet arabası yapıp şoför koltuğuna geçti. Sünnet olan çocuklara şehri gezdiren Başkan Orhan, miniklere unutulmaz bir gün yaşattı.


Nene Hatun Çocuk Evleri’nde büyüyen çocukların sünnet törenine katılan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, çocukların isteğini kırmayıp makam aracını süsleterek sünnet aracına çevirtti. Küçük çocukları tek tek elleriyle araca bindiren Orhan, ardından şoför koltuğuna geçti. Konvoyla birlikte şehir turu atan Başkan Orhan ve minikler, daha sonra Abdurrahman Gazi Türbesi’ne giderek dua etti.


Çocuklarla eğlenceli anlar yaşadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Çocuk evimizin sünnet olmuş çocuklarıyla sünnet turu yapacağız. Şoförlüğünü ben yapıyorum. Çocuklarla birlikte hoş bir vakit geçiyoruz. Şoförlüğüm iyidir, emniyet kemerlerimizi hem biz hem çocuklar taktı. Şimdi


çocuklarla güzel bir şehir turu yapacağız“ dedi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 10:45
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