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Başkanımızdan “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” Mesajı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla yaptığı açıklamada, ülke olarak daha hızlı gelişip kalkınmak için kadınların iş dünyasına vereceği katkının önemli olduğunu söyledi.

08 Mart 2019 Cuma 09:16
Başkanımızdan “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” Mesajı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla yaptığı açıklamada, ülke olarak daha hızlı gelişip kalkınmak için kadınların iş dünyasına vereceği katkının önemli olduğunu söyledi.


Başkan Büyüksimitci yaptığı açıklamada, "Kadınlarımız hayatın her anında fedakârlığın ve duyarlılığın sembolü olmuştur. Yetiştirdikleri nesillerle geleceğimizin şekillenmesinde önemli rol oynamaktadırlar. Çağdaş medeniyet seviyesinin yakalanmasında kadınlarımızın rolü ve emeği çok büyüktür” dedi.


Kadınların toplumda ve iş dünyasında büyük başarılara imza attığını belirten Başkan Büyüksimitci, “Toplumun kalkınabilmesi ve ilerleyebilmesi için kadın erkek demeden hepsinin eğitim ve öğretim düzeyinin yükseltilmesi gerekmektedir.Bu konuda sivil toplum örgütlerine de çok büyük görevler düşmektedir. Kadınlarımız hayatın her anında fedakârlığın ve duyarlılığın sembolü olmuştur. Yetiştirdikleri nesillerle geleceğimizin şekillenmesinde önemli rol oynamaktadırlar” diye konuştu.


Kadınların iş dünyasına katılım oranlarının daha da artırılması gerektiğinin altını çizen Büyüksimitci, “Kadınlarımızın önlerindeki engelleri kaldırdığımız zaman neler yapabildiklerini görüyoruz. Daha hızlı büyümemiz ve gelişmemiz için kadınların da iş dünyasına vereceği katkıya ihtiyacımız var. Tüm dünya, ülkemiz ve üyelerimiz arasında görev yapan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir dünya temennisiyle en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum” şeklinde sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 09:16
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