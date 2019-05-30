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Başkanı Sümer anız yangınları konusunda uyardı

Adıyaman’ın Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, tarımsal üretimde tasarruf sağlamak ve tarlanın ikinci ürüne hazırlanma süresini kısaltmak amacıyla yapılan anız yakma işleminin, toprağın kalitesinin düşmesinin yanı sıra, doğaya, canlılara ve etrafında bulunan tarlalara zarar verdiğini belirtti.

30 Mayıs 2019 Perşembe 20:39
Başkanı Sümer anız yangınları konusunda uyardı

Adıyaman’ın Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, tarımsal üretimde tasarruf sağlamak ve tarlanın ikinci ürüne hazırlanma süresini kısaltmak amacıyla yapılan anız yakma işleminin, toprağın kalitesinin düşmesinin yanı sıra, doğaya, canlılara ve etrafında bulunan tarlalara zarar verdiğini belirtti.


Her yıl hasat döneminin ardından çiftçilerin çıkardığı anız yangınlarının, gerek toprağa verdiği zarar, gerekse sebep olduğu çevre kirliliği nedeniyle büyük sorunlar oluşturduğunu belirten Başkan Sümer, "Özellikle geniş tarım alanlarına sahip bölgelerde aynı dönemde çıkan çok sayıda anız yangını, toprak kalitesi kadar insan sağlığını ve yaşam kalitesini de olumsuz etkiliyor. Anız yangınları sonucu kaybedilen organik maddenin telafisi için daha fazla gübre kullanılıyor ve bu durum da toprağın yapısını bozuyor" dedi.


Anız yangınlarında toprakta kalan kök ve sapların yanı sıra toprağın bütün enerjisini barındıran, besin elementlerini, suyunu tutan ve verimi sağlayan organik maddenin de yandığına işaret eden Başkan Sümer, "Yangının ardından yeniden yapılacak üretimde ürünün sağlıklı gelişmesi ve verime ulaşması için kaybedilen organik maddenin telafi edilmesi gerekiyor. Çiftçilerimiz bunu daha fazla gübre uygulayarak yapıyor. Her gübre tuz demektir. Zaman içinde toprakların çoraklaştığını, verimsizleştiğini, tuzlaştığını, toprakta bitkilerin gelişmesi için yararlı olan mikroorganizmaların da toprağın bozulması ve tuzlulaşmasından etkilendiğini biliyoruz. Böylece bizim topraklarımız bozulmuş ve kalitesi düşmüş oluyor. Yapısı bozulmuş toprak artık üretken bir toprak değildir. Toprağın yapısı bozulduğu için verimliliği bozuluyor. Çiftçimiz anızını yakarak hem toprağını uzun sürede fakirleştirerek elden çıkmasına yol açmakta, hem de kendi parasını ateşe vermektedir. Anız yangınları insanların ve hayvanların yaşam kalitelerini de düşürmekte ve zarar vermektedir. Evlerimizin içine kadar kül, duman girmekte, toprağımız, hayvanlarımız ve tüm doğa anız yangınlarından zarar görmektedir.


Ayrıca yoldan geçen vatandaşların sigarasını atması, piknik yapan vatandaşların yaktıkları ateşi tam söndürmemesi de anız yangınlarına sebep veriyor. Bu konuda vatandaşlarımızın duyarlı olmalarını rica ediyorum.Bütün bunların yanı sıra anız yangınları, yakındaki diğer tarla ve bahçeler ile ormanlara da sıçrayıp üzücü olayların yaşanmasına neden olabiliyor. Tarladaki anız kesinlikle yakılarak temizlenmemeli. Bu yöntem yasa dışı olduğu gibi, başta toprak olmak üzere doğal varlıklara zarar veriyor. Anızı tarladan temizlemek için mümkün olduğunca toprağa yakın hasat yapılmalı, toprak işleme aleti ve gerekirse hasat sonrasında sap parçalayıcı kullanılmalı" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 20:39
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