Başkanı kaybolan Interpol'den ilk açıklama

Fransız polisi, Interpol Başkanı Meng Hongwei'nin kaybolduğunu ve soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başkan'ın Eylül ayının sonunda Çin'e yaptığı ziyaretten dönmediği belirtilirken, kayıp başvurusunun eşi tarafından yapıldığı duyuruldu. Interpol ise konu ile ilgili kısa bir açıklama yayımladı.

Soruşturma başlatıldı

İngiliz haber ajansı Reuters'ın aktardığına göre, Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol'ün başkanı Meng Hongwei'nin Fransa'da kaybolmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

64 yaşındaki Interpol Başkanı Hongwei Meng, geçtiğimiz 29 Eylül Cumartesi günü Fransa'dan ayrılarak Çin'e geçmişti.

O tarihten bu yana haber alınamayan başkanın eşi, polise giderek kayıp başvurusu yaptı.

INTERPOL'den açıklama geldi

Konu ile ilgili Interpol tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Interpol, INTERPOL Başkanı Meng Hongwei'nin kaybolması ile ilişkili basında yer alan haberlerin farkındadır. Bu durum Fransa ve Çin'deki ilgili otoritelerin konusudur. INTERPOL Genel Sekreterlik Merkezi konu hakkında daha fazla açıklama yapmayacaktır."

Fransa'da ailesiyle yaşıyor

Hongwei Meng'in eşi ve çocukları, Interpol'un genel merkezinin de bulunduğu Fransa'nın Lyon kentinde yaşıyor.

Hongwei Meng, Kasım 2016'da Interpol başkanı seçilmişti.