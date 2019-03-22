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Başkanı Kale yaşlıları evlerinde ziyaret etti

İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle ilçedeki yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etip birer adet çiçek takdim etti.

22 Mart 2019 Cuma 15:07
Başkanı Kale yaşlıları evlerinde ziyaret etti

İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle ilçedeki yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etip birer adet çiçek takdim etti.


60 aylık görev süresi içerisinde bulduğu her fırsatta yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etmeye özen gösteren Başkan Kale; “Sizler, geçmiş ile geleceğimiz arasında köprüsünüz. Kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimizi geleceğe taşıyan kıymetlerimizsiniz. Sizlerin, daha rahat ve huzurlu bir yaşam sürmesi için elimizden ne geliyorsa seve seve yapmaya hazırız. Yılda bir gün değil her zaman yanınızdayım. Cenab-ı Allah sizleri başımızdan eksik etmesin inşallah. Hayır dualarınızı eksik etmeyin üzerimizden” şeklinde konuştu.


Yapılan ziyaretten dolayı onur duyduklarını ifade eden vatandaşlar, Başkan Kale’ye teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 15:07
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