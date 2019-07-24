Başkanı Ensari, yapımı devam eden hastane inşaatını ziyaret etti

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Ensari, yapımı devam eden hastane inşaatını ziyaret ederek burada incelemelerde bulundu.

Kırguli mevkiinde yapımı devam eden 75 yataklı Çaldıran Devlet Hastanesi’nin inşaatını ziyaret eden Başkan Ensari, burada yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkili firma tarafından bilgiler aldı. Sağlık hizmetlerinin 25 yataklı eski binada hizmet veren hastanenin yetersiz kalması nedeniyle yapılan girişimler sonucu ilçeye 75 yataklı devlet hastanesinin geçen yıl yapımına başlandı. 75 yataklı tam teşekküllü devlet hastanesi ve personellerinin de kalacağı hastane lojmanının yapımına başlandı. Yeni hastanenin tamamlanmasıyla ek binalarla birlikte yatak sayısının 110’a çıkacağını belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, ”Çaldıran ilçesi, Van’ın nüfus yoğunluğunun bulunduğu ilçelerden biridir.İran sınırında ve uluslararası D975 karayolu üzerinde bulunması nedeniyle trafiğinde had safhada olması nedeniyle daha büyük ve teşekküllü hastaneye ihtiyaç duyulmaktaydı. Yapılan girişimler sonucunda ilçemize arzu edilen düzeyde 75 yataklı hastane ve personelin kalacağı lojmanın hizmete girmesi ile birlikte yatak sayımız 110’a çıkarak halkımıza hizmet verecektir. Burada ikamet eden kardeşlerimiz tüm sağlık ihtiyaçlarını burada karşılayarak başka il ve ilçelere gitmek zorunda kalmayacaklardır. Hastanemizin büyük bir bölümü tamamlanmıştır. Önümüzdeki yılın başlarında hizmete girmesi planlanmaktdır” dedi.