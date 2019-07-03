Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Jandarma Konağı ve ODTÜ Konağı müze olarak hizmet verecek"

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Jandarma Konağı ile ODTÜ konağının Melikgazi Belediyesince aslına uygun olarak onarıldığını ve bundan böyle bu iki tarihi yapının Müze olarak hizmet vereceğini söyledi.

Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait Jandarma Konağı olarak binin tarihi yapı ile Mülkiyeti ODTÜ’ye ait Konağın Belediye Meclisi’nin OYBİRLİĞİ kararı ile Büyükşehir belediyesine tahsis edildiğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Her iki tarihi yapı Belediyemizce aslına uygun olarak onarıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin talepleri doğrultusunda tahsis ettik. Bu iki yapı müze olarak hizmet verecektir. Dolayısı ile gelecek kuşaklara hem tarihi yapı hem de Müze olarak kültür mirasımız aktarılmış olacaktır” dedi.

Kayseri şehrinin 6 bin yıllık tarihi bulunduğunu ve bundan böyle müzeler şehri olarak tarihi yapıların turizme kazandırılacağını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, şehirlerin artık kendi isimleri yanında şehirleri marka yapar değerleri ile anıldığını bu açıdan müzelerin çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.