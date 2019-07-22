Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu “Altınoluk Mahallesindeki eski fidanlık alanı, bölge parkı olacak”

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi Eski Fidanlık Alanı ve Tesislerin bundan böyle çok amaçlı ve büyük ölçekli bölge parkı olarak hizmet vereceğini söyledi.

Uzun yıllar fidanlık tesisi, fidan dikim alanları ve çöp ayrıştırma merkezi olarak hizmet veren Altınoluk Mahallesindeki alanında büyük ölçekli ve çok amaçlı park inşa edileceğini belirten, Belediye Başkanı Dr. Palancıoğlu şu açıklamalarda bulundu:

“Şehirlerin en büyük ihtiyacı bireylerin çıkıp gezebileceği, spor yapabileceği ve ailesi ile oturup dinlenebileceği alanların bulunmasıdır. Şehrimiz bu açıdan çok şanslı çünkü şu anda Melikgazi adeta parklar şehri gibidir. 58 mahallesinde 842 ayrı park, yeşil alan ve bahçesi bulunmaktadır. Büyük ölçekli ve çok amaçlı parklarımız ile her yaş gurubuna ve her kesime hizmet verilmektedir.Eski fidanlık tesisimizde de çok amaçlı bir park inşa edeceğiz. Bu alan yine bölge halkına spor yapabileceği, sohbet edebileceği, dedelerin sohbet ederken torunların oyun parklarında neşe içinde oyun oynayabileceği bir mekan haline getireceğiz”

Başkan Dr. Palancıoğlu, eski fidanlık tesisinin toplam 7200 metrekare olduğunu ve bu bölge parkının şehrimize yeni bir kimlik ve vizyon kazandıracağını sözlerine ekledi.