Başkanı adayı Genç, Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde şehit ve gazi aileleriyle buluştu

Sarıyer Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü dolayısıyla bir takım etkinlikler düzenledi. İlçede yaşayan şehit ve gazi aileleriyle buluşan CHP Sarıyer Belediye Başkanı ve Başkan adayı Şükrü Genç, "Türkiye Cumhuriyeti ilelebet hep birlikte yaşayacaktır, yaşatılacaktır” dedi.

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104. yılı Sarıyer’de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılmasıyla başlayan törenler, Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesinin anma programıyla devam etti. Anma programı Sarıyer Belediyesinin ev sahipliğinde şehit ve gazi aileleri onuruna düzenlenen yemekle son buldu.

Programa Sarıyer Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sarıyer Belediye Başkan adayı Şükrü Genç’in yanı sıra siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

“Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşatılacaktır”

Yemekte konuşan Genç, "Bugünler hiçbir zaman unutulamayacak ve hiçbir zaman da akıldan çıkarılmaması gereken günler. İşte onun için tarihimiz kolay yazılmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kolay kurulamamıştır. Hep bir bedel ödenmiştir. Bu bedelin sorumluluğunu taşımak da hepimizin boynunun borcu olması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet hep birlikte yaşayacaktır, yaşatılacaktır” diye konuştu.